Mireasa, sezon 13. Cartea de vizită a lui Răzvan. Cum a fost primit în casă și ce fată a ales pentru o discuție mai amplă

Răzvan Forna a acceptat provocarea Mireasa, convins că-și va găsi jumătatea. Noul concurent din sezonul 13 Mireasa a precizat la intrarea în competiție că o fată veselă mereu și serioasă din emisiune i-a atras atenția.

Răzvan Forna are o mică afacere în domeniul agriculturii. De mic copil i-a plăcut acest domeniul. Liceul pe care l-a urmat a fost unul cu profil teologic, însă la Facultate a mers la Inginerie agronomă. Tatăl lui este preot, iar mama este asistent medical generalist. Răzvan descrie ca fiind o persoană deschisă, cu suflet bun, un tip serios care își dorește ceva de la viață și un om foarte muncitor. Timpul liber și-l petrece făcând sport; merge la sală și joacă fotbal. De asemenea, îi place să călătorească și să iasă cu prietenii.

Când e îndrăgostit, Răzvan e un tip atent la parteneră. Nu poate trece peste trădare și minciună. „Din cauza minciunii mi-am pierdut încrederea în oameni. Ultima mea relație s-a terminat acum 1 an și 2 luni. A durat 4 ani. Ne doream să ne întemeiem o familie, dar eu nu terminasem Facultatea și devenise o relație la distanță. Nu am putut să reparăm și am decis să meargă fiecare pe drumul lui”, a spus Răzvan, precizând că femeia ideală pentru el este sinceră de la început. Dacă ar găsi persoana potrivită, Răzvan este dispus să se căsătorească. Își dorește doi copii.

Răzvan nu a vrut să dezvăluie cine e fata veselă care i-a atras atenția. Au existat deja fete care și-au exprimat interesul față de el: Paula a fost emoționată de venirea lui și și-a pierdut cuvintele când l-a văzut, iar Roxi l-a surprins cu un mic dejun.

Răzvan a fost foarte bine primit atât de fete cât și de băieți. El și fetele au jucat un joc unde a invitat-o la dans pe Paula și la o discuție amplă pe Larisa.