Mireasa, sezon 13. Ce au dezvăluit fetele, după ce s-au aliniat în spatele băieților. Ce detalii au ieșit la iveală

În ediția de luni, 19 ianuarie 2026, a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii, fetele și-au dezvăluit adevăratele păreri după alinierea în spatele băieților. Descoperă ce detalii au ieșit la iveală.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 19 Ianuarie 2026, 12:53 | Actualizat Luni, 19 Ianuarie 2026, 15:15

Luni, pe 19 ianuarie 2026, emisiunea Mireasa: Meciul iubirii a început cu imagini de săptămâna trecută, atunci când concurentele au primit din partea Simonei Gheorghe sarcina de a se alinia în spatele băieților pe care ar dori să îi cunoască mai bine. Ulterior, camerele de filmat cu surprins discuțiile purtate de tinere, în care au dezvăluit detalii interesante despre alegerile făcute.

Prima gală din sezonul 13 al emisiunii Mireasa: Meciul iubirii a venit cu task-ul alinierii. După câteva interacțiuni între concurenți, tinerele s-au gândit și au ales în spatele cărui băiat să se așeze, pentru a-și exprima astfel opținea de a-l cunoaște mai bine. Adrian, Darius și Dorian au fost cei trei concurenți care nu au stârnit simpatii și curiozitate deocamdată în rândul fetelor. George a avut de ales între Claudia, Roxana și Daniela. El a ales-o pe Daniela. Marian a avut de ales între Halima și Diana și a ales-o pe Diana. Alexandru a avut de ales între Giulia și Amalia și a ales-o pe Giulia.

Ulterior, fanii emisiunii s-au întrebat dacă tinerele au fost în totalitate sincere cu alegerile făcute. Camerele de filmat au surprins discuțiile purtate în casă și iată ce detalii au ieșit la iveală!

Roxi crede că mai multe fete îl plac pe Alan, dar nu s-au pus în spatele lui pentru că au auzit-o vorbind despre el.

„Mi se pare că unele fete s-au abținut pentru că au mai auzit discuții în casă despre el. Mă gândesc că s-au abținut doar că m-au auzit vorbind despre el și eu nu vreau așa”, a zis tânăra.

Totuși, alte concurente au încercat să o contrazică și să încerce să o convingă de faptul că lucrurile nu au stat chiar așa.

Halima a vrut să se convingă dacă Giulia îl place pe Alexandru: „Îți place de Alex? De ce atunci m-ai mințit până azi?”.

„Ba da. Nu te-am mințit. Nu am simțit să zic până acum, nu știu. Mi se părea greșit, toată lumea îmi zice de Dorian, dar eu nu simt. Și tu ai început să îmi spui. Am făcut ce simt”, a fost replica Giuliei.

În discuția lor, cele două tinere au discutat de stilul dur de a se exprima al Claudiei.

Între timp, Roxi a discutat cu Amalia și a spus că nu a înțeles unele alegeri: „Sper că fiecare a făcut ce a simțit, pentru că dacă nu faci ce simți atunci dai de interpretat”.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Dorian, Darius, Adrian, Alan, Alexandru, Sebastian, Ben, George, Marian sunt cei 9 băieți care au intrat în casa Mireasa în sezonul 13. Giulia, Claudia, Roxana, Larisa, Daniela, Halima, Diana, Paula, Amalia, Roxi sunt cele 10 concurente.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

