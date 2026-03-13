Mireasa, sezon 13. Ce concurenți au intrat la cursa de eliminare! Surpriza la care nimeni nu s-ar fi așteptat

În ediția din 13 martie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii, Simona Gherghe a dat fetelor șansa de a nominaliza un concurent pentru eliminare. După ce și-au exprimat opiniile și după ce s-a aflat și clasamentul săptămânii a ieșit la iveală ce concurenți au intrat la cursa de eliminare.

Simona Gherghe a rugat fetele din casa Mireasa. Meciul iubirii să aleagă un concurent pentru eliminare. Iată care au fost voturile exprimate de tinere:

Daniela l-a nominaliat pe Marian: „Fiindcă i-a chemat chemare Dianei în casă și în loc să lupte pentru ea, mi se pare că el așteaptă ca femeile să meargă către el. Nu mi se pare normal”.

Paula l-a nominalizat pe Daniel: „Mi se pare că joacă foarte mult teatru de doi bani”

Claudia l-a nominalizat pe Marian: „Nu am nimic personal cu tine, dar i-ai făcut chemare Dianei și nu văd nicio intenție de a cunoaște pe cineva”

Roxana l-a nominalizat pe Dorian: „Ezitam între Marian și Dorian. L-am ales pe Dorian fiindcă îi e foarte greu să se atașeze de o fată”

Ema l-a nominalizat pe Marian: „Din cauza faptului că a vorbit urât la adresa Dianei”

Amalia l-a votat pe Daniel: „Mi se pare că nu își dorește o relație adevărată. Doar joacă teatru”

Roxi l-a votat pe Daniel: „Nu este real, din punctul meu de vedere”

Giulia l-a nominalizat pe Daniel: „Nu rezonez cu el, nu îmi place cum se adresează femeilor și consider că joacă teatru”.

Daniel a intrat astfel la cursa de eliminare, fiindcă a primit mai multe voturi decât Marian.

Pe lângă Daniel, în cursa de eliminare au mai intrat Alexandru (clasat pe ultimul loc în clasament) și Marian (moștenire de la Aliz).

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

