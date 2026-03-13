Mireasa, sezon 13. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 13 martie 2026

Antena Căutare
Simona Gherghe a dezvăluit cine sunt Mireasa, Mirele și Mama Săptămânii, în gala de pe 13 martie 2026. Descoperă clasamentul publicului pentru această săptămână. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 13 Martie 2026, 15:50 | Actualizat Vineri, 13 Martie 2026, 17:15

Săptămâna care a trecut a fost una plină de evenimente și a adus pentru concurenții din casa Mireasa. Meciul iubirii situații neașteptate și revelații importante.

Claudia a trecut de la agonie la extaz și invers! Tânăra s-a despărțit recent de Daniel, chiar la scurt timp după ce tânărul i-a făcut o surpriză, ca semn al iubirii pe care i-o poartă. Totuși, concurenta a fost măcinată de numeroase gânduri și nu s-a lăsat convinsă de declarația de dragoste a tânărului. Ulterior, când doamna Melinda și alți concurenți din casa Mireasa. Meciul iubirii l-au acuzat pe Daniel de faptul că îi aruncă priviri suspecte Dianei, aceasta a anunțat faptul că se desparte de concurent. Totuși, după mai multe zile în care și-au aruncat replici acide, cei doi au reușit să se împace și au anunțat faptul că formează din nou un cuplu. Totuși, Daniel a reuști să intre în conflict nu doar cu Claudia, ci și cu Alexandru sau alți concurenți idn casa Mireasa. Motiv de ceartă a fost și între Claudia și Roxana, după task-ul baloanelor.

Tot în această săptămână, Alexandru și Giulia s-au putut bucura de un mic dejun servit în afara casei, lucru ce i-a apropiat și mai mult pe cei doi. Și de data aceasta, tensiuni s-au născut între mame și anumite concurente, fie din cauza modului diferit de a gândi, fie din cauza modului în care aleg să gestioneze treburile casnice din casa Mireasa. A mai trecut astfel o săptămână și a urmat dezvăluirea votului publicului.

În gala Mireasa din 13 martie 2026, Simona Gherghe a dezvăluit clasamentul complet al săptămânii ce tocmai s-a încheiat. Iată cum arată TOP 3 și cine este Mama Săptămânii:

Cum arată clasamentul din gala Mireasa de vineri, 13 martie 2026

Publicul a votat și Simona Gherghe a dezvăluit clasamentul pentru această săptămână, în gala din 13 martie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii. Descoperă în rândurile de mai jos cine au fost favoriții telespectatorilor, de data aceasta, dar și cine a intrat la cursa de eliminare.

Mama Săptămânii a fost votată doamna: Mihaela, care a blocat-o pe Roxi, dar și pe Paula.

Top 3 fete:

Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Daniela

Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Amalia

Mireasa Săptămânii este: Roxana

Top 3 băieți:

Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Sebastian

Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Daniel

Băiatul Săptămânii este: Dorian

Pe ultimul loc s-a clasat Alexandru, acesta fiind și cel care a intrat la cursa de eliminare alături Daniel (ales prin vot de fete) și alături de Marian (moștenire lăsată de Aliz). Nimeni nu se aștepta ca tocmai Alexandru să ajungă la cursa de eliminare și informația a adus un val de uimire în platoul emisiunii. Mai mult decât atât, an aflat că Aliz a ales, la eliminare, să îl nominalizeze la rândul ei pe Marian, lăsând acest lucru moștenire.

colaj foto cu simona gherghe si concurenti din casa mireasa sezonul 13
+5
Mai multe fotografii

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x