Mireasa, sezon 13. Ce s-a întâmplat între Claudia și Daniel, când au rămas singuri! Ce a recunoscut tânăra

În ediția din 10 februarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii au fost difuzate imagini cu ce s-a întâmplat între Claudia și Daniel, admiratorul ei care a intrat de puțin timp în casă.

Claudia a avut parte de o surpriză de proporții în ediția de luni, 9 februarie 2026, a emisiunii Mireasa: Meciul Iubirii. Tânăra s-a emoționat când în platoul emisiunii și-a făcut apariția Daniel, admiratorul ei. Concurenta a rămas fără cuvinte și a aflat că băiatul nou venit are la dispoziție 13 zile ca să o cunoască pe Claudia.

Cei doi au decis să nu piardă timpul, așa că au profitat din plin de prima zi petrecută în casa Mireasa. Meciul iubirii. Descoperă ce detalii au ieșit la iveală despre cei doi.

Ce s-a întâmplat între Claudia și Daniel, când au rămas singuri. Ce a recunoscut tânăra, în ediția din 10 februarie 2026

În ediția din 10 februarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii au fost difuzate imagini ce au arătat ce s-a întâmplat între Claudia și Daniel, atunci când au rămas singuri. Aceștia au discutat detalii despre viața lor, despre ce fel de persoane sunt, ce caută într-o relație, dar și ce pasiuni au. Așa a ieșit la iveală că au destul de multe lucruri în comun, precum pasiunea pentru sport.

„Ești mai frumoasă decât la televizor”, a fost complimentul făcut de tânăr.

Claudia nu s-a ferit să recunoască ce s-a întâmplat între ea și Daniel, la scurt timp după ce tânărul a intrat în competiție, în discuția cu Simona Gherghe.

„Îmi place ce am văzut, dar pentru mine faptele sunt cele mai importante”, a zis concurenta, care nu s-a ferit să recunoască faptul că s-a culcat la patru dimineața, din cauză că s-a tot gândit la faptul că o stresează ideea că are doar 13 zile la dispoziție să îl cunoască pe Daniel.

„Nu trebuie să vă declarați într-o relație peste 13 zile neapărat”, a ținut să completeze Simona Gherghe.

Urmărește clipul video de mai sus ca să descoperi ce alte detalii au mai ieșit la iveală în ediția din 10 februarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

