Mireasa, sezon 13. Daniela și Darius au purtat o discuție lămuritoare și ceva neașteptat s-a întâmplat. Ce au decis

Descoperă ce s-a întâmplat cu Daniela și Darius în ediția din 10 februarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

În ediția din 10 februarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii, Daniela și Darius au purtat o discuție lămuritoare și ceva neașteptat s-a întâmplat, spre marea surpriză a tuturor. Descoperă mai multe detalii despre acest subiect.

Daniela și Darius au purtat o discuție lămuritoare și ceva neașteptat s-a întâmplat. Ce au decis, în ediția din 10 februarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii

Darius nu se lasă și nici nu renunță la sentimentele sale pentru Daniela și camerele de filmat din casa Mireasa: Meciul iubirii au surprins momentul în care tânărul a decis să facă un gest extrem de drăguț pentru cea care i-a furat inima.

Tânărul a mers în bucătărie și a pregătit o clătită specială pentru Daniela, dar aceasta a refuzat să mănânce desertul. Mai mult decât atât, cei doi au purtat o discuție lămuritoare în care concurenta a explicat faptul că știe ce își dorește de la un bărbat și că „nu a venit aici ca să se joace de-a relația”, menționând totodată că și-ar fi dorit ca totul să decurgă natural, nu forțat, în cunoașterea ei cu Darius.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Halima și Marian, apropieri neașteptate. Ce și-au spus după ce au ajuns într-un loc retras: „Mi-e drag...”

Concurentul a spus că și el știe ce caută și ce își dorește de la o femeie și astfel, cei doi au purtat o discuție lămuritoare. Daniela a spus ulteior în platoul emisiunii că și-ar dori ca Darius să fie mai matur și capabil să nu o acapareze cu totul, iar ceea ce a urmat i-a uimit pe toți: cei doi au decis să își mai dea o șansă.

„Vă așteptați?”, a întrebat-o Simona Gherghe pe doamna Melinda, care a părut că se bucură de cele întâmplate.

Urmărește clipul video de mai sus ca să descoperi ce alte detalii au mai ieșit la iveală în ediția din 10 februarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.