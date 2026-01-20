Mireasa, sezon 13. Cine este Daniela și ce meserie complet neașteptată are. Ce a zis despre viața ei, cu lacrimi în ochi

În ediția de marți, 20 ianuarie 2026, a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii, Daniela s-a prezentat și și-a spus povestea de viață, făcând inclusiv dezvăluiri emoționante. Descoperă detalii despre concurenta din sezonul 13.

Una dintre concurentele care a decis să participa la emisiunea Mireasa: Meciul iubirii este Daniela. Tânăra a venit în căutarea marii iubirii, are 28 de ani și este din Râmnicu Vâlcea. Spune că este creștină, că a terminat liceul tehnologic și că a început o facultate, dar a renunțat pentru a merge în Marea Britanie, ca să lucreze două luni ca șofer de camion. Deși i-a fost greu, ea nu a renunțat.

„M-am angajat prima dată la 16 ani, pe o mașină de înghețată londoneză, apoi la 19 ani m-am angajat la casino, unde am lucrat 9 ani. Am planuri să termin categoria E, doresc să continui pe partea cu șoferia pe TIR. Doresc să merg și pe partea de beauty, am cursuri de coafor, manichiură și make-up, îmi doresc să avansez pe această parte. Vreau să merg în finală, să îmi găsesc jumătatea și să mi căsătoresc”, a zis tânăra

„Contează să ne iubim, să ne sprijinim să mergem mai departe. Sunt o persoană calmă, iubitoare, blândă. Provin dintr-o familie modestă”, a mai completat ea.

Cu lacrimi în ochi, aceasta nu s-a ferit să recunoască faptul că este foarte complexată din cauza faptului că are o voce subțire și că numeroase experiențe din trecut au făcut-o să nu se mai vadă frumoasă, suficient de bună sau de capabilă pentru a face tot ceea ce și-a propus în viață.

În plus, tânăra a explicat faptul că are o relație bună cu părinții, dar nu una apropiată: „Avem o relație bună, vorbim de două ori pe săptămână să ne întrebăm ce facem, dar cam atât”.

Această confesiune a adus lacrimi în ochii tinerei, care a recunoscut cu durere faptul că nu a simțit niciodată cu adevărat faptul că este validată de părinții sau apreciată. Totuși, Simona Gherghe și cei din platou au îcercat să îi arate că este o tânără frumoasă, muncitoare și cu mult potențial, motiv pentru care are toate motivele din lume să se privească în viitor cu ochi mai buni.

Dorian, Darius, Adrian, Alan, Alexandru, Sebastian, Ben, George, Marian sunt cei 9 băieți care au intrat în casa Mireasa în sezonul 13. Giulia, Claudia, Roxana, Larisa, Daniela, Halima, Diana, Paula, Amalia, Roxi sunt cele 10 concurente.