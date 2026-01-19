Mireasa, sezon 13. Cine este Giulia. Concurenta a făcut dezvăluiri inedite. Care este povestea ei și ce meserie neașteptată are

Antena Căutare
În ediția de luni, 19 ianuarie 2026, a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii, Giulia s-a prezentat și și-a spus povestea de viață. Descoperă detalii despre concurenta din sezonul 13.

Publicat: Luni, 19 Ianuarie 2026, 17:02

Descoperă cine este Giulia de la Mireasa, câți ani are, cu ce se ocupă și ce fel de gândire are concurenta din sezonul 13. Tot în cadrul aceluiași testimonial, concurenta a dezvăluit ce lucruri așteaptă de la un potențial partener, dar și ce o impresionează cel mai mult la un băiat.

Una dintre concurentele care a decis să participa la emisiunea Mireasa: Meciul iubirii este Giulia. Tânăra a venit în căutarea marii iubirii, are 20 de ani și de origine este din Bacău. S-a născut în Italia și este de 18 ani stabilită în Marea Britanie.

„Sunt o persoană simpatică, glumeață, îmi place să fac oamenii din jurul meu să se simtă confortabil. Îmi place să zâmbesc, să râd, dar sunt și serioasă atunci când trebuie. Mai am un frate de 18 ani și o soră de 11 ani. Îmi este puțin greu să vorbesc corect gramatical, tot ce am învățat, eu am învățat de la părinți, familie și prieteni. Așa am început eu să vorbesc română, am un cerc de prietene care vorbesc română. Părinții au avut grijă să știu de cultura mea, de tradițiile din țara mea. Vorbesc italiana, română și engleza. Cel mai mult mă descurc cu engleza, când gândesc eu gândesc în engleză.

Lucrez ca ofițer într-un penitenciara de femei, e o muncă riscantă, dar eu o ador și nu aș schimba-o pentru nimic în lumea asta. Am mers la facultate un an, am studiat psihologia criminalistică și după aceea mi-au oferit jobul acesta la penitenciar și am acceptat. M-a învățat mama mea să fiu puternică, că lumea asta este foarte rău”, a fost mărturisirea făcută de concurentă.

Tânăra a zis că speră să se angajeze în Poliție sau Jandarmerie, mai ales dacă s-ar ivi ocazia să se întoarcă în România: Nu am stat aici niciodată aici, dar rădăcinile mă trag aici”.

Giulia își dorește un bărbat amuzant, înțelegător, să nu judece și „să o domine”: „Sunt o fire mai vulcanică, părinții m-au ținut în puf toată viața, așa că am nevoie de cineva care să aibă grijă de mine așa cum ei au avut grijă de mine până acum. Ar trebui să fie înalt, brunet, nu contează dacă are sau nu tatuaje, dar să nu mă judece pentru tatuajele mele”.

Se pare că prima „victimă” a Giuliei, în urmă prezentării, a fost chiar Alexandru, care a zis despre tânără că este superbă: „Simt că eu o trag acasă”.

Ca în fiecare sezon Mireasa, fanii emisiunii își pot susține favoriții votându-i prin SMS la 1272, pe platforma mireasa.a1.ro și în Aplicația Antena 1, în dreptul emisiunii Mireasa. Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Dorian, Darius, Adrian, Alan, Alexandru, Sebastian, Ben, George, Marian sunt cei 9 băieți care au intrat în casa Mireasa în sezonul 13. Giulia, Claudia, Roxana, Larisa, Daniela, Halima, Diana, Paula, Amalia, Roxi sunt cele 10 concurente.

