Mireasa, sezon 13. Cine este Răzvan, noul concurent. Este fiu de preot și are propria afacere

Antena Căutare
Răzvan este noul concurent din sezonul 13 Mireasa. Tânărul are 25 de ani, vine din Zalău și a intrat în emisiune pe 24 martie 2026.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 24 Martie 2026, 13:04 | Actualizat Marti, 24 Martie 2026, 17:06

„Răzvan are 25 de ani, este antreprenor, e băiat de preot, îi place să muncească, e harnic, sociabil, sufletist, loial, are 2 frați și vrea cel puțin 2 copii”, a anunțat Simona Gherghe venirea lui Răzvan.

Răzvan a venit pregătit să le cunoască pe fetele de la Mireasa și să participe la Meciul Iubirii. Noul concurent al sezonului 13 are 25 de ani, vine din Zalău și este băiat de preot.

Răzvan este de profesie inginer agronom, fiind absolvent de agronomie.

„În principiu mă ocup cu agricultura, am o mică afacere pe partea de fitofarmacie, produse agricole, tratamente, ce ține de agricultură”, a spus Răzvan

Întrebat ce a spus tatăl său când i-a dat vestea că vine la Mireasa, Răzvan a precizut că este susținut de familie. Mama sa, fiind singura asistentă medicală din sat, nu a putut fi alături de concurent în casa Mireasa.

Cea mai lungă relație a lui Răzvan a durat 4 ani și e singur de un an și 2 luni.

Paula s-a fâstâcit când i-a adresat o întrebare lui Răzvan și anume dacă este pregătit de o nouă relație. Noul concurent a dat asigurări că e pregătit pentu o nouă relație serioasă, nefiind ancorat în trecut

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Colaj cu concurenții Mireasa
+1
Mai multe fotografii

Înapoi la Homepage
Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Citește și
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x