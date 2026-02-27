Mireasa, sezon 13. Cine intră în cursa de eliminare. Băieții au făcut nominalizări

Doi băieți sunt în cursa de eliminare de la Mireasa începând cu 27 februarie 2026 și până pe 6 martie 2026.

În gala Mireasa de pe 27 februarie 2026 băieții din casa Mireasa au votat un băiat pentru eliminare. Băieții care se aflau într-o cursă care nu se încheiase la momentul noii votări, nu au fost eligibili nominalizării.

Băieții au făcut nominalizări și au putut vota dintre: Sebastian, Daniel, Geroge și Dorian.

Alan - George

Alexandru - George

George - Daniel

Darius - Daniel

Sebastian - Daniel

Daniel - George

Marian - Daniel

Dorian - Daniel

Daniel și George sunt în cursa de eliminare

Daniel este nominalizarea casei pentru cursa de eliminare. George este pe ulitmul loc în clasament și intră în cursă cu Daniel. Daniel a fost și moștenirea lui Adi.

Pe mireasa.1.ro și în Aplicația Antena 1 publicul poate răspunde la întrebarea Ce concurent doriți să eliminați de la Mireasa?, opțiunile fiind George și Daniel. De asemenea, în Aplicație este disponibilă o cursă excepțională, în care fanii emisiunii sunt întrebați dacă își doresc ca Amalia să părăsească emisiunea din cauza comportamentului nepotrivit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

