Mireasa, sezon 13. Cine intră în cursa de eliminare. Băieții au făcut nominalizări

Doi băieți sunt în cursa de eliminare de la Mireasa începând cu 27 februarie 2026 și până pe 6 martie 2026.

Publicat: Vineri, 27 Februarie 2026, 15:16 | Actualizat Vineri, 27 Februarie 2026, 16:52

În gala Mireasa de pe 27 februarie 2026 băieții din casa Mireasa au votat un băiat pentru eliminare. Băieții care se aflau într-o cursă care nu se încheiase la momentul noii votări, nu au fost eligibili nominalizării.

Băieții au făcut nominalizări și au putut vota dintre: Sebastian, Daniel, Geroge și Dorian.

Alan - George

Alexandru - George

George - Daniel

Darius - Daniel

Sebastian - Daniel

Daniel - George

Marian - Daniel

Dorian - Daniel

Daniel și George sunt în cursa de eliminare

Daniel este nominalizarea casei pentru cursa de eliminare. George este pe ulitmul loc în clasament și intră în cursă cu Daniel. Daniel a fost și moștenirea lui Adi.

Pe mireasa.1.ro și în Aplicația Antena 1 publicul poate răspunde la întrebarea Ce concurent doriți să eliminați de la Mireasa?, opțiunile fiind George și Daniel. De asemenea, în Aplicație este disponibilă o cursă excepțională, în care fanii emisiunii sunt întrebați dacă își doresc ca Amalia să părăsească emisiunea din cauza comportamentului nepotrivit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Fanii emisiunii își pot vota favoriții pe mireasa.a1.ro, în Aplicația Antena 1 și prin SMS la 1272. De asemena, fanii Mireasa îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, pe canalele LIVE din AntenaPLAY Mireasa și Mireasa+.

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

