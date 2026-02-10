Mireasa, sezon 13. Cine și-a pierdut imunitatea și cine este în pericol de eliminare. AdrenaLinia a adus emoții mari

Dorian și Amalia au nevoiți să ia niște decizii importante. Descoperă cine și-a pierdut imunitatea la Mireasa: Meciul iubirii, ediția din 10 februarie 2026, dar și cine este în pericol de eliminare.

În ediția din 10 februarie 2026 am putut descoperi ce s-a mai întâmplat recent în casa Mireasa: Meciul iubirii. La petrecerea de sâmbătă, roata cu surprize a adus niște schimbări neaștepte de situație. Descoperă cine și-a pierdut imunitatea și cine este în pericol de eliminare.

Cine și-a pierdut imunitatea și cine este în pericol de eliminare. Ce s-a aflat în ediția din 10 februarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii

În ediția din 10 februarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii am putut afla cu ce surprize s-au mai ales concurenții la roata surprizelor, de la petrecerea de sâmbătă. Alexandru, de exemplu, a avut parte de o surpriză extrem de plăcută, căci a primit șansa de a putea petrece noaptea alături de Giulia, partenera lui. Totuși, nu toți concurenții au fost la fel de norocoși.

Roxana, de exemplu, a rămas fără imunitate în gala de vineri. Ulterior, Paula s-a ales cu o imunitate în gala de vineri. AdrenaLinia a sunat și Dorian a primit o sarcină foarte importantă: să mute premiul Paulei, adică imunitatea, către alt concurent. Acesta a mers la cameră și a anunțat că mută premiul Paulei către Roxi. AdrenaLinia a sunat și în casa fetelor, acolo unde Amalia a fost pusă să aleagă mutarea imunității pentru a o salva pe Roxana: „O să iau imunitatea Roxanei și o dau Claudiei”.

Așadar, la final, Paula și Claudia au rămas în cursa de eliminare și riscă să plece din casa Mireasa: Meciul iubirii.

Urmărește clipul video de mai sus ca să descoperi ce alte detalii au mai ieșit la iveală în ediția din 10 februarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.