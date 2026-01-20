Mireasa, sezon 13. Claudia, glume dureroase la adresa Dianei, după ce aceasta a făcut exerciții de stretching. Ce a urmat

În ediția de marți, 20 ianuarie 2026, a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii s-a aflat că Diana a fost deranjată de glumele făcute de Claudia la adresa ei, după niște exerciții de stretching.

În ediția din 20 ianurie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii, Simona Gherghe a prezentat imagini în care se vede cât se poate de clar faptul că una dintre concurente, Claudia, a făcut glume destul de răutăcioase la adresa Dianei, după ce a văzut-o pe aceasta făcând exerciții de stretching. Descoperă ce a urmat și ce detalii au ieșit la iveală despre această situație destul de tensionată între cele două concurente.

Claudia, glume dureroase la adresa Dianei, după ce aceasta a făcut exerciții de stretching. Ce a urmat, în ediția din 20 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii

Diana s-a apucat să facă exerciții de stretching și întâmplarea a făcut ca tocmai Claudia să treacă pe acolo și să o vadă. Se pare că ideea de-a o vedea cu piciorul întins în aer nu a lăsat-o deloc indiferentă, căci tânăra s-a lansat apoi, fără pic de reținere, într-o serie de zeci de glume la adresa Dianei.

Nu numai că a părut că o tachinează, dar a încercat inclusiv să o imite, pe motiv că „poate sună și la ea AdrenaLinia”.

„Diana bagă spaima în bărbați. Îmi ridic și eu cracul, paote îmi sună și mie AndrenaLinia. De când și-a ridicat piciorul îi sună AdrenaLinia. Hop, uite mă că pot! Diana, hai că am multe date-uri. Mă înveți și pe mine să ridic cracul așa? I-ai cam impresionat! Să fac și eu stretching, poate sună și la mine AdrenaLinia”, a spus aceasta, râzând în hohote.

„E foaarte urât, că eu nu m-am pus aici în boxeri să atrag atenția”, a zis Diana, apărându-se.

Inițial, celelalte fete din casă au tratat totuln cu un ușor amuzament, dar ulterior, când au văzut că tânăra insistă, situația a devenit una destul de neplăcută.

Roxi a încercat să o tempereze, alături de celelalte fete din casă, care au fost de părere că s-a mers prea departe și că lucrurile trebuie oprite, ca să nu se repete și în viitor.

Ca în fiecare sezon Mireasa, fanii emisiunii își pot susține favoriții votându-i prin SMS la 1272, pe platforma mireasa.a1.ro și în Aplicația Antena 1, în dreptul emisiunii Mireasa. Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Dorian, Darius, Adrian, Alan, Alexandru, Sebastian, Ben, George, Marian sunt cei 9 băieți care au intrat în casa Mireasa în sezonul 13. Giulia, Claudia, Roxana, Larisa, Daniela, Halima, Diana, Paula, Amalia, Roxi sunt cele 10 concurente.