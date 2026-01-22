Mireasa, sezon 13. Claudia, lacrimi de durere! Concurentele au criticat-o aspru pentru ceea ce a făcut

În ediția din 21 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii au fost prezentate imagini cu stările Claudiei. Ulterior, tânăra a fost aspru criticată de celelalte concurente.

În ediția din 21 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii au fost prezentate imagini cu stările Claudiei.Tânăra a plâns, a simțit nevoia să stea singură, cât mai izolată de celelalte fete, plângând frecvent și evitând orice fel de interacțiuni. Ulterior, tânăra a fost aspru criticată de celelalte concurente, în platoul show-ului matrimonial. Descoperă ce s-a întâmplat și care este cauza acestor tensiuni între tinere.

În ediția trecută a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii am putut să o vedem pe Claudia cum aruncă „săgeți” către diferite concurente, iar acestea ripostează. Un caz concret a fost atunci când a glumit prea mult la adresa Dianei și a exercițiilor sale de stretching. La baza acestor ironii se pare că ar fi stat faptul că Marian, băiatul pe care ea îl place, ar fi interesant de Diana.

Ulterior, pe Claudia am putut să o vedem stând supărată și singură în pat, stăpânindu-și cu greu lacrimile. În zadar au fost toate demersurile tinerelor din casa fetelor de a o convinge să își revină, ba chiar aceasta a ajuns să spună: „Am venit să-mi caut iubirea nu să mă îmbolnăvesc de inimă! Nu pot să stau așa degeaba toată ziua”.

Ulterior, ajunsă în platoul emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii, aceasta a stat de vorbă cu Raluca Preda și a încercat să spună că nu judecă persoanele din casă, dar se pare că faptele ei arată contrariul. Un caz concret este atitudinea Claudiei față de Daniela, tânăra care a recunoscut că a cochetat cu industria de conținut pentru adulți.

Ulterior, și alte concurente au criticat în mod aspu viziunile și atitudinile critice și pline de judecată ale tinerei, lucru ce ar putea să sugereze faptul că există anumite tensiuni în casă.

