Mireasa, sezon 13. Alexandru s-a enervat pe doamna Oana! Furios, concurentul a răbufnit. Ce a urmat

În ediția din 21 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Capriciile iubirii, Alexandru a avut o reacție plină de furie din cauza doamnei Oana. La supărarea lui s-au adăugat și lacrimile Giuliei. De

Descoperă ce l-a enervat pe Alexandru de la Mireasa: Meciul iubirii | antena stars

Pe parcursul zilei de ieri, Giulia s-a luptat cu stări care i-au pus la încercare echilibrul. Se pare că în spatele agitației sale și a zecilor de lacrimi a stat chiar doamna Oana. Alexandru s-a enervat și el pe doamna Oana, după ce a văzut-o pe tânără suferind. Descoperă ce a urmat, în ediția din 21 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii.

Alexandru s-a enervat pe doamna Oana! Furios, concurentul a răbufnit. Ce a urmat, în ediția din 21 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Capriciile iubirii

În ediția din 21 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii, camerele de supraveghere l-au surprins pe Alexandru enervându-se că nu știe

„Mamă, nu suport, nu înțeleg. Simt așa că m-am atașat de ea, nu suport să o văd așa. Abia aștept să o cunosc, să îi știu stările, să știu ce are, cum. Nu înțeleg ce are, dacă a avut o dispută. Mamă, abia aștept să am date cu ea, abia aștept să stau cu ea, să vorbesc. Mamă, dar ce m-am enervat când a zis doamna Oana că nu doarme. Eu când știu că seara asta nu o mai văd, normal că îi zic noapte bună, că știu că o văd mâine. De ce zici că nu doarme? Chiar am început să o simt. Nu vreau să mai cunosc altă fată din casa asta. Adică discut, dar nu sunt curios de altă femeie din casă. Ea m-a atras cel maim ult, ea m-a atras, pe ea o simt”, a zis Alexandru, supărat și nervos din cauza faptului că doamna Oana s-a băgat în discuția lui cu Giulia.

„Eu cred că te-ai enervat mai mult că plânge și nu poți să vorbești cu ea”, i-a zis Darius.

„Era altceva dacă eram și eu acolo, o luam în brațe. Eu cu femeia asta mă înțeleg din priviri”, a mai zis tânărul, îmbufnat.

Tânărul și-a exprimat sentimentele și trăirile ce îl încearcă în ceea ce o privește pe Giulia.

Ulterior, în emisiunea Mireasa. Capriciile iubirii, Giulia a spus în platou că a avut o zi extrem de încărcată și consideră că a avut un atac de panică, apoi o stare de bine, și apoi iar un atac de panică. Ulterior, tânăra a transmis un mesaj familiei, ca să îi liniștească pe cei dragi.

Un detaliu observat de mulți a fost chimia dintre Giulia și Alexandru, tânărul manifestând numeroase griji și o atitudine protectoare față de concurentă.

Ulterior, discuția a avut scopul de a lămuri lucrurile, în platoul emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii. Alexandru a realizat că poate a reacționat impulsiv la momentul respectiv.

