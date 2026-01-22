Mireasa, sezon 13. Alexandru s-a enervat pe doamna Oana! Furios, concurentul a răbufnit. Ce a urmat

Antena Căutare
Pe parcursul zilei de ieri, Giulia s-a luptat cu stări care i-au pus la încercare echilibrul. Se pare că în spatele agitației sale și a zecilor de lacrimi a stat chiar doamna Oana. Alexandru s-a enervat și el pe doamna Oana, după ce a văzut-o pe tânără suferind. Descoperă ce a urmat, în ediția din 21 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii.

„Mamă, nu suport, nu înțeleg. Simt așa că m-am atașat de ea, nu suport să o văd așa. Abia aștept să o cunosc, să îi știu stările, să știu ce are, cum. Nu înțeleg ce are, dacă a avut o dispută. Mamă, abia aștept să am date cu ea, abia aștept să stau cu ea, să vorbesc. Mamă, dar ce m-am enervat când a zis doamna Oana că nu doarme. Eu când știu că seara asta nu o mai văd, normal că îi zic noapte bună, că știu că o văd mâine. De ce zici că nu doarme? Chiar am început să o simt. Nu vreau să mai cunosc altă fată din casa asta. Adică discut, dar nu sunt curios de altă femeie din casă. Ea m-a atras cel maim ult, ea m-a atras, pe ea o simt”, a zis Alexandru, supărat și nervos din cauza faptului că doamna Oana s-a băgat în discuția lui cu Giulia.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Cum a reacționat Alexandru când a ajuns în preajma Giuliei și ce i-a dat. Camerele de filmat au surprins totul

„Eu cred că te-ai enervat mai mult că plânge și nu poți să vorbești cu ea”, i-a zis Darius.

„Era altceva dacă eram și eu acolo, o luam în brațe. Eu cu femeia asta mă înțeleg din priviri”, a mai zis tânărul, îmbufnat.

Tânărul și-a exprimat sentimentele și trăirile ce îl încearcă în ceea ce o privește pe Giulia.

Ulterior, în emisiunea Mireasa. Capriciile iubirii, Giulia a spus în platou că a avut o zi extrem de încărcată și consideră că a avut un atac de panică, apoi o stare de bine, și apoi iar un atac de panică. Ulterior, tânăra a transmis un mesaj familiei, ca să îi liniștească pe cei dragi.

Un detaliu observat de mulți a fost chimia dintre Giulia și Alexandru, tânărul manifestând numeroase griji și o atitudine protectoare față de concurentă.

Ulterior, discuția a avut scopul de a lămuri lucrurile, în platoul emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii. Alexandru a realizat că poate a reacționat impulsiv la momentul respectiv.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 21 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii ca să vezi ce alte confesiuni s-au mai făcut în emisiune.

Mireasa. Capriciile Iubirii, prezentată de Raluca Preda, este emisiunea în care sunt dezbătute cele mai controversate subiecte de la Mireasa. Emisiunea încercă să îi ajute pe concurenți să își dea seama dacă ceea ce simt este un sentiment sincer sau mai mult un capriciu sau o ambiție. Vezi episoade integrale Mireasa. Capriciile Iubirii exclusiv în AntenaPLAY!

The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA și inspirat din povestea reală a jafului Brink's-Mat din 1983, e în AntenaPLAY. Vezi episodul 1 disponibil.
The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA și inspirat din povestea reală a jafului Brink's-Mat din 1983, e în AntenaPLAY. Vezi episodul 1 disponibil.
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
