Mireasa, sezon 13. Concurentele, în confilict cu mamele din casă! Ce s-a întâmplat și ce a spus doamna Mihaela

Viața la comun nu e deloc ușoară în casa Mireasa, mai ales că ies la iveală tot felul de conflicte legate de modul diferit de a vedea și de a face lucrurile atunci când vine vorba despre gospodărie. Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat în ediția din 13 martie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii.

Concurentele, în confilict cu mamele din casă! Ce s-a întâmplat și ce a spus doamna Mihaela, în ediția din 13 martie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii

Unele concurente s-au supărat atunci când și-au găsit hainele puse pe pat, deși erau încă ude. Amalia s-a supărat și i-a reproșat acest lucru doamnei Cătălina. Se pare că nu ar fi pentru prima oară când se întâmplă când situația surprinsă în filmare.

„Și eu mai fac asta”, a recunoscut doamna Mihaela.

„Că să nu le mai iau rufele. Unii stau două zile cu ele și alții nu mai au loc. Erau câteva mai umede, le-am simțit la mândă, dar nu chiar asa”, a spus doamna Cătălina.

Tensiuni s-au născut nu numai pe subiectul hainelor, ci și la bucătărie.

„Ăia pentru cine sunt?”, a întrebat doamna Mihaela când a văzut că se pregătesc cartofi.

Roxi i-a răspuns că sunt pentru mai multe concurente din casă și că toată lumea a fost întrebată, dar iar au sărit scântei: „Aha, ok, brunetele. Și mama Meli. Ce să mai că se știe, cărțile pe masă, nu este niciun secret...”.

Și astfel, alte tensiuni s-au născut din cauza mâncării și a gătitului! Încă o dată, doamna Mihaela a ajuns ținta criticilor fetelor din casă, totul din cauza atitudinii sale critice și a modului în care alege să își exprime părerile.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

