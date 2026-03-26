Mireasa, sezon 13. Conflict între Ema și Claudia: „Este genul de persoană care te-ar înjunghia pe la spate oricând”

În emisia live de Mireasa de pe 26 martie 2026 a existat o discuție între Ema și Claudia. Deși erau apropiate, cele două s-au certat. Iubita lui Alan a cerut să nu mai facă echipă la curățenie cu iubita lui Daniel.

Pe terasă, a existat o discuție despre Claudia, la care au participat mai multe fete. Ema a spus că ea consideră că Daniel și Claudia au sentimente unul pentru celălalt, însă se vede că fata nu are încredere în ea însăși. Pentru că se apropiase de Ema prin prisma activităților sportive, Claudia a fost dezamăgită de implicarea Emei, simțindu-se trădată și bârfită. Ema i-a explicat Claudei că nu a spus ceva rău despre ea și a ținut să evidențieze faptul că și pe ea a supărat-o atitudinea ei.

„Este genul de persoană care te-ar înjunghia pe la spate oricând”. De la o relație apropiată, Ema și Claudia au ajuns să-și spună cuvinte grele. Ce s-a întâmplat între ele

„Ție ți se pare că eu te-am vorbit de rău? Am înțeles că nu ți-a plăcut. Clau, ai venit la mine și ai bârfit-o pe Daniela și eu nu ma-m dus la ea să-i spun lucrurile astea”, a spus Ema.

„Eu nu am vorbit niciodată despre tine. Eu dacă eram într-un colectiv de genul acesta eu nu aș fi spus despre tine: consider că Ema nu are încredere în ea, stă cu Alan să se afle în treabă, vrea să-l facă pe Alan cum vrea ea”, i-a spus Claudia.

Ulterior, Claudia a vorbit la testimonial despre relația Emei cu Alan.

„Din ce am observat eu, ea de foarte multe ori încearcă să-l schimbe pe Alan și să-l aducă într-o versiune pe care o vrea ea. După ce am văzut materialul acela m-a dus cu gândul că este genul de persoană care te-ar înjunghia pe la spate oricând.

„Mi se pare că aș înjunghia pe cineva pe la spate cu lucrurile pe care le-a făcut ea cu mine”, a spus Ema în emisia live de Mireasa.