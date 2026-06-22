Mireasa, sezon 13. Cum a reacționat Alexandru când a aflat că Giulia a pierdut sarcina! Mama concurentului, reacție neașteptată

Descoperă cum a reacționat Alexandru atunci când a aflat că Giulia a pierdut sarcina. Camerele au surprins ce reacție neașteptată a avut mama concurentului din casa Mireasa. Meciul iubirii, ediția din 22 iunie 2026.

În ediția din 22 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii, Alexandru a aflat că Giulia a pierdut sarcina, iar tânărul a reacționat imediat. Mai mult decât atât, chiar și mama concurentului a avut o reacție neașteptată. Descoperă mai multe detalii despre acest subiect în rândurile de mai jos.

Cum a reacționat Alexandru când a aflat că Giulia a pierdut sarcina! Mama concurentului, reacție neașteptată, în ediția din 22 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii

Giulia a pierdut sarcina, lucru ce a adus un val uriaș de durere în sufletul ei.

„Începem emisiunea cu vești triste. Știți că Giulia a avut o sângereare la sfârșitul săptămânii, a fost la spital, i s-au recoltat analize și, din păcate, rezultatele au arătat faptul că a pierdut sarcina”

Joi, Giulia au mers la spital ca să afle informații despre sarcina, după ce au apărut anumite probleme. Acolo, medicii i-au făcut analize și investigații.

„Chiar nu îmi doresc să pierd această sarcină, vreau să fie totul bine”, a zis tânăra atunci, extrem de emoționată.

Deși inițial a crezut că totul este în regulă, ulterior specialiștii au ajuns la concluzia că valoarea B-HCG a scăzut și acest lucru indică faptul că sunt 99% șanse ca sarcina s-ar fi eliminat. Cu durere în suflet, după ce sarcina a fost pierdută, cei doi au revenit în casă și au stat în grădină, unde Alexandru a încercat să o consoleze pe iubita lui, Giulia. În tot acest timp, Alexandru a avut o reacție ce a arătat cât o iubește pe partenera lui: a încurajat-o, a consolat-o și a vrut să îi arăte din plin că îi e alături, indiferent de situație.

„Dacă nu pot să fac copii?!”, a plâns tânăra în hohote, semn că avortul a marcat-o profund.

Ulterior, Giulia dat vestea mamei sale: „Vă rog să fiți puternici, sunteți tineri”.

„Sănătatea Giuliei e mai important. Trebuie să fim puternici. Nu mai e mult, mergem acasă, vom fi liniștiți, o să fie bine”, a fost replica lui Aelxandru.

Și mama lui Alexandru a intervenit telefonic: „Ai, Giulia, fata mea, îmi pare rău. Îmi pare rău. Giulia, nu mai plânge, te rog eu din tot sufletul. Fii puternică, Dumnezeu are grijă de voi, crede-mă, Giulia”.

„Am fost așa de bucuroși și ni s-a luat dintr-odată tot”, a zis tânăra cu multă durere în suflet.

Ulterior, în Live, Giulia a zis că vor ieși din casă, se vor căsători, vor respecta toți pașii și o nouă sarcină se va întâmpla cu siguranță.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 22 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii ca să afli mai multe detalii despre subiect.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.