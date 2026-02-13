Mireasa, sezon 13. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 13 februarie 2026

Cea mai recentă gală din sezonul 13 Mireasa: Meciul Iubirii a venit cu un nou clasament al publicului! Simona Gherghe a anunțat cine sunt Mireasa, Mirele și Mama Săptămânii, în gala de pe 13 februarie 2026.

Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii își pot susține favoriții votându-i prin SMS la 1272, pe platforma mireasa.a1.ro și în Aplicația Antena 1, în dreptul emisiunii Mireasa. Clasamentul publicului contează foarte mult pentru concurenți, pentru că cei aflați în top 3 au imunitate, ei nefiind eligibili pentru a fi nominalizați spre eliminare.

A fost o săptămână plină de răsturnări de situație și tensiuni. Daniel, admiratorul Claudiei a intrat pentru 13 zile în casă. De asemenea, a intrat și o nouă concurentă: Ema. În casa fetelor au fost câteva certuri între Daniela, Halima și Claudia. Dorian a fost și el implicat într-o situație delicată, după ce a criticat un gest făcut de Aliz la petrecere. Fata a fost foarte afectată de cuvintele lui Dorian și a plâns. După toate aceste întâmplări, fanii emisiunii și-au ales din nou favoriții.

Cum arată clasamentul din gala Mireasa de vineri, 13 februarie 2026

În ediția Gală Mireasa din 13 februarie 2026, moderatoarea Simona Gherghe a citit clasamentul complet al săptămânii ce tocmai s-a încheiat. Iată cum arată TOP 3 și cine este Mama Săptămânii:

Mama Săptămânii a fost votată doamna: Mihaela. Halima este blocată pentru ALan și Larisa pentru Sebastian.

Top 3 fete:

Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Amalia.

Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Claudia

Fata Săptămânii este: Roxana - pentru prima dată Mireasa Săptămânii

Top 3 băieți:

Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Darius

Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Sebastian

Băiatul Săptămânii este: Dorian

O fată în cunoaștere sau relație se află pe ultimul loc: „Mireasa este despre iubire și nu eliminăm pe nimeni înainte de Ziua Îndrăgostiților”, a spus SImona Gherghe.