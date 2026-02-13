Mireasa, sezon 13. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 13 februarie 2026

Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii își pot susține favoriții votându-i prin SMS la 1272, pe platforma mireasa.a1.ro și în Aplicația Antena 1, în dreptul emisiunii Mireasa. Clasamentul publicului contează foarte mult pentru concurenți, pentru că cei aflați în top 3 au imunitate, ei nefiind eligibili pentru a fi nominalizați spre eliminare.
A fost o săptămână plină de răsturnări de situație și tensiuni. Daniel, admiratorul Claudiei a intrat pentru 13 zile în casă. De asemenea, a intrat și o nouă concurentă: Ema. În casa fetelor au fost câteva certuri între Daniela, Halima și Claudia. Dorian a fost și el implicat într-o situație delicată, după ce a criticat un gest făcut de Aliz la petrecere. Fata a fost foarte afectată de cuvintele lui Dorian și a plâns. După toate aceste întâmplări, fanii emisiunii și-au ales din nou favoriții.
Cum arată clasamentul din gala Mireasa de vineri, 13 februarie 2026
În ediția Gală Mireasa din 13 februarie 2026, moderatoarea Simona Gherghe a citit clasamentul complet al săptămânii ce tocmai s-a încheiat. Iată cum arată TOP 3 și cine este Mama Săptămânii:
Mama Săptămânii a fost votată doamna: Mihaela. Halima este blocată pentru ALan și Larisa pentru Sebastian.
Top 3 fete:
Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Amalia.
Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Claudia
Fata Săptămânii este: Roxana - pentru prima dată Mireasa Săptămânii
Top 3 băieți:
Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Darius
Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Sebastian
Băiatul Săptămânii este: Dorian
