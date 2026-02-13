Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 13. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 13 februarie 2026

Mireasa, sezon 13. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 13 februarie 2026

Cea mai recentă gală din sezonul 13 Mireasa: Meciul Iubirii a venit cu un nou clasament al publicului! Simona Gherghe a anunțat cine sunt Mireasa, Mirele și Mama Săptămânii, în gala de pe 13 februarie 2026.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 13 Februarie 2026, 12:30 | Actualizat Vineri, 13 Februarie 2026, 16:05

Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii își pot susține favoriții votându-i prin SMS la 1272, pe platforma mireasa.a1.ro și în Aplicația Antena 1, în dreptul emisiunii Mireasa. Clasamentul publicului contează foarte mult pentru concurenți, pentru că cei aflați în top 3 au imunitate, ei nefiind eligibili pentru a fi nominalizați spre eliminare.

A fost o săptămână plină de răsturnări de situație și tensiuni. Daniel, admiratorul Claudiei a intrat pentru 13 zile în casă. De asemenea, a intrat și o nouă concurentă: Ema. În casa fetelor au fost câteva certuri între Daniela, Halima și Claudia. Dorian a fost și el implicat într-o situație delicată, după ce a criticat un gest făcut de Aliz la petrecere. Fata a fost foarte afectată de cuvintele lui Dorian și a plâns. După toate aceste întâmplări, fanii emisiunii și-au ales din nou favoriții.

Cum arată clasamentul din gala Mireasa de vineri, 13 februarie 2026

În ediția Gală Mireasa din 13 februarie 2026, moderatoarea Simona Gherghe a citit clasamentul complet al săptămânii ce tocmai s-a încheiat. Iată cum arată TOP 3 și cine este Mama Săptămânii:

Mama Săptămânii a fost votată doamna: Mihaela. Halima este blocată pentru ALan și Larisa pentru Sebastian.

Top 3 fete:

Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Amalia.

Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Claudia

Fata Săptămânii este: Roxana - pentru prima dată Mireasa Săptămânii

Top 3 băieți:

Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Darius

Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Sebastian

Băiatul Săptămânii este: Dorian

Colaj cu concurenții Mireasa
+1
Mai multe fotografii

O fată în cunoaștere sau relație se află pe ultimul loc: „Mireasa este despre iubire și nu eliminăm pe nimeni înainte de Ziua Îndrăgostiților”, a spus SImona Gherghe.

Mireasa, sezon 13. Ema a făcut un top 3 al băieților care i-au atras atenția: „Nu mi-aș permite să intervin într-o relaț... Mireasa, sezon 13. Rezultatul cursei de eliminare dintre Claudia, Paula, Roxi. Pe cine a eliminat publicul...
Înapoi la Homepage
AS.ro Câţi bani a încasat Radu Petrescu după gafa scandaloasă şi dezastrul provocat în Petrolul – FC Argeș 2-1 Câţi bani a încasat Radu Petrescu după gafa scandaloasă şi dezastrul provocat în Petrolul &#8211; FC Argeș 2-1
Observatornews.ro Filmul tragediei din Tulcea, unde un copil de 3 ani ar fi fost bătut până la moarte cu un făraş metalic Filmul tragediei din Tulcea, unde un copil de 3 ani ar fi fost bătut până la moarte cu un făraş metalic
Antena 3 „O femeie din România a ucis 10 persoane”. Misterioasa româncă din grupul „turiștilor lunetiști” care vânau civili și copii în Sarajevo „O femeie din România a ucis 10 persoane”. Misterioasa româncă din grupul „turiștilor lunetiști” care vânau civili și copii în Sarajevo

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Vezi cele 3 sezoane din Băieți de Oraș, disponibile integral în AntenaPLAY. Dă play episoadelor epice Roby și Malone
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi cele 3 sezoane din Băieți de Oraș, disponibile integral în AntenaPLAY. Dă play episoadelor epice Roby și Malone
Citește și
Mireasa, sezon 13. Tensiuni în casa fetelor. Claudia a primit un avertisment după jignirile aduse Paulei
Mireasa, sezon 13. Tensiuni în casa fetelor. Claudia a primit un avertisment după jignirile aduse Paulei
Rosalía va cânta la BRIT Awards 2026. Ce urmează pentru artistă pe plan profesional
Rosalía va cânta la BRIT Awards 2026. Ce urmează pentru artistă pe plan profesional Catine.ro
Mireasa, sezon 13. Cine se află în cursa de eliminare. Fetele au nominializat un băiat care să plece acasă
Mireasa, sezon 13. Cine se află în cursa de eliminare. Fetele au nominializat un băiat care să plece acasă
Kubilay Aka și Hafsanur Sancaktutan s-au despărțit. Cei doi nu mai sunt prieteni în mediul virtual
Kubilay Aka și Hafsanur Sancaktutan s-au despărțit. Cei doi nu mai sunt prieteni în mediul virtual Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Aventurile financiare ale ministrului demisionar Daniel David: desene animate terapeutice, teste vândute grădinițelor și bani europeni din programe pentru persoanele cu autism
Aventurile financiare ale ministrului demisionar Daniel David: desene animate terapeutice, teste vândute... Libertatea.ro
Ce pensie primește Sorin Cârțu de la statul român, după 45 de ani de muncă: „Trebuie să mai crească”
Ce pensie primește Sorin Cârțu de la statul român, după 45 de ani de muncă: „Trebuie să mai crească” AntenaSport
Se iubesc mai mult ca oricând și vor ca toată lumea să o știe! Actrița și iubitul ei, un artist faimos, își duc relația la un nou nivel. Ce au dezvăluit apropiații lor
Se iubesc mai mult ca oricând și vor ca toată lumea să o știe! Actrița și iubitul ei, un artist faimos, își... Elle
S-a pus sechestru de 4 milioane de euro pe bunurile criminalilor din Cenei! Ce a transmis avocatul familiei lui Mario Berinde
S-a pus sechestru de 4 milioane de euro pe bunurile criminalilor din Cenei! Ce a transmis avocatul familiei lui Mario... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Scovergi cu dulceață, ca la bunica. Rețeta tradițională
Scovergi cu dulceață, ca la bunica. Rețeta tradițională HelloTaste.ro
Primul supermarket gratuit de unde clienții pot pleca cu coșurile pline fără să plătească nimic
Primul supermarket gratuit de unde clienții pot pleca cu coșurile pline fără să plătească nimic Antena3.ro
WhatsApp introduce o nouă funcție, cerută de utilizatori de ani de zile. Ce vei putea face pe platformă
WhatsApp introduce o nouă funcție, cerută de utilizatori de ani de zile. Ce vei putea face pe platformă useit
Irinel Columbeanu ar vrea să îl viziteze Monica Gabor la azil! „Va veni atunci când…”
Irinel Columbeanu ar vrea să îl viziteze Monica Gabor la azil! „Va veni atunci când…” BZI
Eclipsa de Soare în Vărsător schimbă destinul zodiilor la jumătatea lunii februarie 2026
Eclipsa de Soare în Vărsător schimbă destinul zodiilor la jumătatea lunii februarie 2026 Jurnalul
VIDEO: Șoc pe gheața olimpică: Ilia Malinin, Quod God, a căzut de două ori și a pierdut aurul
VIDEO: Șoc pe gheața olimpică: Ilia Malinin, Quod God, a căzut de două ori și a pierdut aurul Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
A găsit un sat abandonat pe internet și l-a cumpărat pentru 310.000 euro. Visul unui antreprenor american
A găsit un sat abandonat pe internet și l-a cumpărat pentru 310.000 euro. Visul unui antreprenor american Observator
Ce este depresia. Cauze, simptome și metode de tratament
Ce este depresia. Cauze, simptome și metode de tratament MediCOOL
Mascote umplute cu cremă de ciocolată albă și vișine. Un desert fin și elegant
Mascote umplute cu cremă de ciocolată albă și vișine. Un desert fin și elegant HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să sprijini dezvoltarea socio-emoțională a copilului
Cum să sprijini dezvoltarea socio-emoțională a copilului DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Avertisment de urgență pentru utilizatorii Gmail. Cum exploatează hackerii noua actualizare și cum te poți proteja
Avertisment de urgență pentru utilizatorii Gmail. Cum exploatează hackerii noua actualizare și cum te poți proteja UseIT
Clătite americane cu mac, servite cu afine și cremă de iaurt
Clătite americane cu mac, servite cu afine și cremă de iaurt Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x