Mireasa, sezon 13. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 26 iunie 2026

Simona Gherghe a dezvăluit cine sunt Mireasa, Mirele și Mama Săptămânii, în gala de pe 26 iunie 2026. Descoperă clasamentul publicului pentru această săptămână și afla ce preferințe a avut publicul.

Săptămâna care a trecut a fost una plină de evenimente și a adus pentru concurenții din casa Mireasa. Meciul iubirii dezvăluiri inedite, situații neașteptate, certuri și mărturisiri surprinzătoare.

Și de data aceasta a fost o săptămână plină și extrem de interesantă, căci am avut parte de o cerere în căsătorie, dar și de formarea unui nou cuplu . Concurenții au avut ocazia să își exploreze mai bine personalitatea și sentimentele, iar publicul a putut să le urmărească evoluția. Nu au lipsit certurile, discuțiile aprinse, dezvăluirile uluitoare făcute de fani.

Claudia a arătat inițial că s-ar apropia din nou de Daniel, mai ales după ce aceștia au fost văzuți dansând la petrecerea de sâmbătă și ulterior petrecând timp împreună. Nu a durat mult și discuțiile aprinse au apărut din nou între cei doi. Daniel, în schimb, a intrat într-o ceartă de proporții și cu Alexandru, iar cei doi și-au aruncat replici dure.

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Alan și-a făcut curaj să o ceară pe Ema în căsătorie și tânără a fost mai mult decât încântată să accepte, în timp ce apropierea dintre Daniela și Mihai a evoluat de la etapa de cunoaștere la etapa de formare a unui cuplu! Giulia a pierdut sarcina și a fost puternic afectată de acest lucru, însă Alexandru i-a fost aproape în aceste momente dificile. Tensiunile din casă și drama trăită și-au pus vizibil amprenta asupra lui, căci stările de nervozitate i s-au accentuat.

După întâmplările din această săptămână, publicul Mireasa și-a decis noii favoriți!

Cum arată clasamentul din gala Mireasa de vineri, 26 iunie 2026

În Gala Mireasa din 26 iunie 2026, Simona Gherghe a anunțat care este clasamentul săptămânii care tocmai s-a încheiat. Iată cum arată TOP 3 fete, TOP 3 băieți și află cine este mama săptămânii:

Mama săptămânii a fost votată doamna: doamna Mihaela

Top 3 fete:

Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se află: Amalia

Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa s-a clasat: Daniela

Fata Săptămânii este: Roxana

Top 3 băieți:

Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se află: Daniel

Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa se află: Mihai

Băiatul Săptămânii este: Dorian

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 26 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii ca să afli mai multe detalii despre subiect.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.