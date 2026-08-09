Vulcanul care a ucis 30.000 de persoane în doar câteva minute s-a trezit iar. Unde se află

Vulcanul care a ucis 30.000 de persoane în doar câteva minute s-a trezit iar, spre îngrijorarea experților, care monitorizează atent zona.

Unul dintre cei mai periculoși vulcani din istorie dă din nou semne de activitate, la câteva decenii după ultima sa erupție.

Muntele Pelee se află pe insula Martinica, din Caraibe, la aproximativ 2.400 de kilometri sud-est de Florida.

Vulcanul e în apropierea unor rute aeriene intens circulate care leagă regiunea de Statele Unite, scrie Daily Mail.

Cea mai devastatoare erupție a vulcanului a avut loc în 1902, când un nor incandescent de gaze și cenușă a acoperit orașul Saint-Pierre.

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Aproximativ 30.000 de oameni au murit în doar câteva minute în acel incident. Vulcanul a erupt din nou între 1929 și 1932.

Vulcanul care a ucis 30.000 de persoane în doar câteva minute s-a trezit iar

Acum, specialiștii au raportat o creștere semnificativă a activității seismice. Au detectat 124 de cutremure între 24 și 31 iulie, de aproape 3 ori mai multe decât cele 45 înregistrate în săptămâna precedentă.

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Observatorul Vulcanologic și Seismologic din Martinica a anunțat că, pe parcursul lunii iulie, au fost detectate în total 331 de cutremure vulcanice, o medie de aproximativ 85 pe săptămână.

Astfel de cutremure pot apărea atunci când magma aflată în ascensiune sau fluidele aflate sub presiune împing și fisurează rocile solide de sub vulcan.

Totuși, activitatea seismică, de una singură, nu înseamnă că o erupție e iminentă.

O erupție majoră ar putea elibera nori încinși de gaze, cenușă și roci peste nordul insulei Martinica. Un nor uriaș de cenușă ar putea obliga companiile aeriene să redirecționeze sau chiar să anuleze zboruri în mai multe zone din Caraibe.

Cenușa vulcanică fină poate avaria grav motoarele aeronavelor, reduce vizibilitatea și poate fi transportată de vânturi puternice pe distanțe de sute sau chiar mii de kilometri.

Vulcanul deformează deja terenul din apropiere

Din luna mai, experții au observat și o deformare a terenului în jurul vârfului Muntelui Pelee. Solul se ridică în prezent cu aproape 1.3 centimetri pe lună, deși ritmul deformării a încetinit ușor în ultimele 4 săptămâni.

Experții spun că această deformare e compatibilă cu existența unei surse aflate sub presiune, situată la aproximativ 1 kilometru sub vârf, care face ca vulcanul să se umfle din interior.

„Probabilitatea unei activități eruptive pe termen scurt rămâne scăzută,” susțin experți din cadrul Observatorul Vulcanologic și Seismologic din Martinica. „Totuși, având în vedere observațiile acumulate în ultimele luni și în ultimii ani, nu poate fi exclusă o evoluție a situației pe termen mediu (de la câteva săptămâni la câteva luni).”

Nivelul de alertă pentru Muntele Pelee e în prezent galben. Ceea ce înseamnă că vulcanul prezintă semne de activitate peste nivelul normal sau că activitatea e în scădere după o perioadă cu alertă mai ridicată.

Aproape toate cutremurele înregistrate în această săptămână au fost superficiale. S-au produs la adâncimi cuprinse între aproximativ 800 de metri și 1.8 kilometri sub vârful vulcanului.

Specialiștii au precizat că niciunul dintre aceste seisme nu a fost resimțit de populație, deoarece au avut magnitudini de doar 1.

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Cutremurele s-au concentrat în aceeași rețea de apă supraîncălzită și abur care alimentează cea mai mare parte a activității vulcanului încă din 2019. Atunci a început să crească numărul seismelor. Totuși, cercetătorii au identificat un cutremur care s-a remarcat.

Un singur cutremur profund nu indică faptul că o erupție e iminentă. Însă apariția repetată a unor astfel de seisme în această zonă ar putea oferi indicii importante despre procesele care au loc în interiorul vulcanului.

Între timp, terenul din jurul vârfului Muntelui Pelee continuă să se umfle. Umflarea terenului eunul dintre semnele caracteristice ale apropierii unei erupții vulcanice, deoarece magma care urcă umple camerele subterane, crește presiunea și împinge suprafața în sus.

Deși încetinirea ușoară a ritmului de deformare e încurajatoare, experții spun că vor trebui să monitorizeze vulcanul încă câteva săptămâni înainte de a putea stabili dacă presiunea din interior începe într-adevăr să scadă.