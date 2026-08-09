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Ce cauzează „Cascada de Sânge” din Antarctica. Fenomenul care a uimit și experții

Experții au dezvăluit ce cauzează „Cascada de Sânge” din Antarctica, ce a devenit recent virală din nou pe rețelele de socializare.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 09 August 2026, 07:00 | Actualizat Miercuri, 05 August 2026, 17:17
Cascada de Sânge a fascinat experții | Hepta
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„Cascada de Sânge” (Blood Falls) din Antarctica a fascinat experții de la descoperirea sa, dar acum se pare că s-a aflat ce cauzează fenomenul inedit.

Potrivit celor mai recente date, aceste cascade sunt populate de descendenții unor organisme marine străvechi, scrie Daily Mail.

Spectaculoasa cascadă de culoare roșu-sângeriu, care se revarsă din Ghețarul Taylor în Lacul Bonney, i-a fascinat de multă vreme pe cercetători datorită aspectului său asemănător sângelui.

Acum, un nou studiu sugerează că lichidul bogat în fier care iese la suprafață de sub gheață găzduiește o comunitate unică de microorganisme marine, captive sub ghețar de sute de mii de ani.

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Ce cauzează „Cascada de Sânge” din Antarctica

Printre aceste microorganisme captive se numără diatomee marine, haptofite, dinoflagelate și ciliate. Sunt organisme microscopice care trăiesc în mod obișnuit în oceane.

Acestea sunt urmașii unor comunități marine antice care au rămas izolate după ce ghețarul a avansat și a separat apa de mare captivă de ocean.

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Descoperirea reprezintă cea mai puternică dovadă biologică de până acum că apa misterioasă provine inițial din mare, înainte de a fi sigilată sub stratul de gheață aflat în expansiune.

În articolul publicat în revista Nature Geoscience, cercetătorii descriu zona drept „un refugiu marin rar în deșertul polar”.

„Aceste descoperiri indică faptul că sistemul alimentat de saramură subglaciară de la terminusul Ghețarului Taylor păstrează semnături biologice de origine marină mult timp după separarea fizică de ocean,” au scris experții.

Cascada de Sânge își datorează culoarea înfricoșătoare apei sărate bogate în fier. Aceasta ruginește atunci când intră în contact cu aerul și lasă o pată roșie pe suprafața ghețarului.

Experții bănuiau de mult timp că această saramură a fost cândva apă de mare, care a inundat Valea Taylor într-o perioadă mai caldă, înainte ca nivelul mărilor să scadă, iar ghețarul să avanseze peste ea.

Până acum însă existau puține dovezi biologice că apa captivă avea într-adevăr origine marină.

Cercetătorii au analizat 167 de probe de apă, sedimente, gheață și aer colectate din Văile Uscate McMurdo și din zonele învecinate ale Antarcticii.

Ce se ascunde în „Cascada de Sânge”

Cu ajutorul secvențierii ADN, ei au identificat mii de microorganisme diferite care trăiesc în și în jurul Cascadei de Sânge.

Echipa a descoperit că gheața roșie, noroiul și sedimentele din locul în care izvorăște cascada erau pline de specii întâlnite în mod normal în mediul marin, și nu pe uscat sau în apă dulce.

În total, 9.34% dintre microorganismele identificate la Blood Falls erau comune cu cele din probele de apă marină din apropiere. Comparativ cu doar 1.15% în alte locații din Văile Uscate ale Antarcticii.

Potrivit cercetătorilor, această puternică amprentă marină e greu de explicat prin simpla transportare a microorganismelor de către vânt dinspre coastă spre interior.

Studiul a arătat, de asemenea, că multe dintre aceste microorganisme sunt încă active din punct de vedere biologic, deși supraviețuiesc într-unul dintre cele mai ostile medii de pe Pământ.

Analizele genetice au arătat că ele desfășoară fotosinteză, repară celulele deteriorate și activează mecanisme de răspuns la stres pentru a face față condițiilor extrem de reci și sărate de sub gheață.

Unele specii pot supraviețui intrând într-o stare latentă. Rămân practic „în așteptare” până când condițiile devin din nou favorabile.

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Printre microorganisme se numără diatomeele, alge cu înveliș de siliciu care stau la baza lanțurilor trofice marine, și haptofitele, alge unicelulare microscopice ce reprezintă o componentă importantă a planctonului oceanic.

Cercetătorii spun că aceste ecosisteme ascunse ar putea oferi indicii importante despre modul în care viața reușește să supraviețuiască unor schimbări climatice dramatice de-a lungul a sute de mii de ani.

Rezultatele studiului ar putea ajuta și la reconstruirea istoriei geologice a Antarcticii. Indică momentul în care apa mării a rămas captivă sub calota glaciară aflată în expansiune.

Deoarece Blood Falls păstrează urme biologice ale unei lumi marine străvechi ascunse sub continentul înghețat, cercetătorii spun că aceasta oferă o perspectivă rară asupra unor ecosisteme care au rămas izolate încă din perioada în care peisajul Antarcticii a fost remodelat de înaintarea ghețarilor.

Cascada roșie are aproximativ înălțimea unei clădiri cu 5 etaje și se află în regiunea Văilor Uscate McMurdo din Antarctica, una dintre cele mai reci zone de pe planetă.

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