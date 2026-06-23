Mireasa, sezon 13. Daniela și Mihai au fost la primul lor date și ceva complet neașteptat s-a întâmplat! Ce au surprins camerele

În ediția din 23 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii, Daniela și Mihai au avut parte primul lor date și ceva neașteptat s-a întâmplat.

În ediția din 23 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii, Daniela și Mihai au avut parte de primul lor date și ceva neașteptat s-a întâmplat. Camerele de filmat au surprins ce s-a întâmplat între cei doi, dar și ce reacție neașteptată a avut Claudia, în Live.

Daniela și Mihai au fost la primul lor date și ceva complet neașteptat s-a întâmplat! Ce au surprins camerele, în ediția din 23 iunie 2026 a emisiunii Mireasa

Nu mai este o noutate faptul că Daniela și Mihai se înțeleg din ce în ce mai bine. După ce s-au distrat de minune la petrecerea din weekend și dansul i-a făcut să fie și mai apropiați, cei doi concurenți de la Mireasa sezonul 13 au avut oportunitatea de a merge împreună la primul lor date, unde au avut ocazia de a descoperi secretele prăjiturilor, la o patiserie.

Cei doi au zâmbit, au învățat, au făcut prăjituri și s-au comportat ca doi îndrăgostiți.

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„Astăzi la date a foarte plăcut, m-am simțit de minune în prezența ei”, a mărturisit tânărul.

„Ne jucăm împreună. Am văzut că îi place să negociem: ce să fac eu, ce să facă el. O dăm în glumă, o dăm în serios, e foarte frumos. Mă simt foarte bine în preajma lui Mihai. Nu numai că că mă distrez, dar mă și simt foarte bine în preajma lui Mihai”, a recunoscut tânăra, cu zâmbetul pe buze, la testimonial.

După ce au fost difuzate imaginile, Claudia a răbufnit:

„Te-ai îndrăgostit în ultimile trei săptămâni, îți e frică să nu pleci din casă. Tot ce faci faci pentru competiție. Cum ți-ai bătut joc de Darius așa o să îți bați joc și de el”, a zis tânăra.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 23 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii ca să afli mai multe detalii despre subiect.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.