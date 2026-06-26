Mireasa, sezon 13. Denis a umblat în telefonul Biancăi și a găsit imagini îndrăznețe! Peste ce a dat și ce a ieșit la iveală

În ediția din 26 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii, Denis și Bianca au avut ocazia să umble unul în telefonul celuilalt. Ce a ieșit la iveală și ce s-a întâmplat.

Săptămâna aceasta, mai mulți concurenți ce formează un cuplu au avut parte de Task-ul telefoanelor, ce le-a permis să descopere detalii interesante sau neașteptate despre partenerul de cuplu. Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat când Bianca a umblat în telefonul lui Denis, în ediția din 26 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii.

Denis a umblat în telefonul Biancăi și a găsit imagini îndrăznețe! Peste ce a dat și ce a ieșit la iveală, la Mireasa

În ediția din 26 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii, Denis și Bianca au avut parte de Task-ul telefoanelor. Inițial, tânărul a părut dezinteresant și poate chiar deranjat de ideea de a căuta în telefon: „Unde nu vrei să intru, la poze? Pe bune, chiar știu. Sunt chestii private. Eu o să intru doar pe Instagram, să văd cum te cheamă, să văd poza de profil”.

„Nu mă deranjează, intră unde vrei, am peste 30.000 de poze. Poate o să am niște notițe ciudate. Liste de cumpărături, lucruri pentru job”, a zis tânăra.

„Și eu am lucruri ciudate în telefon, foarte ciudate. Doamne, mi se atât de penibil, sincer”, a completat Denis.

Totuși, când au primit telefoanele, cei doi au început să se uite unul în telefonul celuilalt cu mult interes, iar întrebările s-au ținut lanț. Au întrebat despre poze, despre mesaje și despre persoane, semn că totuși acest task nu le-a fost chiar complet indiferent.

„Cine e Bianca?”, a dorit concurenta să afle.

„Mă jur că nu mai știu. Dă-mi să văd. O tipă”, a răspuns tânărul.

La un moment dat au fost accesate și foldere secrete, cu imagini picante în telefonul Biancăi. Ce s-a mai aflat și ce s-a mai descoperit în telefoane?

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 26 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii ca să afli mai multe detalii despre subiect.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.