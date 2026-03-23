Mireasa, sezon 13. Diana l-a ales pe Daniel pentru o discuție de 30 de minute. Cum a reacționat Claudia după ce a văzut imaginile

La petrecerea de sâmbătă seara din casa Mireasa, Diana a primit un task și anume acela de a alege un băiat pentru 30 de minute de socializare. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 23 Martie 2026, 15:33 | Actualizat Luni, 23 Martie 2026, 15:37

Pentru că este posibil să fi fost ultimul ei weekend în casa Mireasa, Diana a putut invita un băiat pentru o conversație de 30 de minute. Aceasta l-a ales pe Daniel. Înainte de conversație, iubitul Claudiei a mers să se spele pe dinți și să se dea cu parfum

În timpul discuției, Daniel a întrebat-o pe Diana ce calități ar trebui să aibă bărbatul ideal în viziunea ei, iar fata a răspuns: „Calitățile pe care le ai tu. Ești carismatic, vesel, atent, grijuliu, înțelept, răbdător!”.

„O discuție normală. Putea să se întâmple și afară această discuție. Important este ceea ce vrea Daniel, nu ce vrea Diana”, a spus Claudia, precizând că e relaxată pentru că este sigură pe Daniel.

„A fost o discuție normală, a fost un vibe bun între mine și ea, eu sunt la bază foarte deschis cu orice persoană, eu așa sunt la orice oră, trebuie să arăt și să miros bine la orice oră. Am încercat să o fac să se simtă bine și atât”, a spus Daniel.

„Mie îmi place doar de Daniel. Cu Dorian nu văd ce aș putea vorbi”, a spus Diana.

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Comentarii


