Mireasa, sezon 13. Dorian acuză un gest nepotrivit făcut de Aliz față de el la petrecere. Fata a fost foarte afectată și a plâns

În emisia live de Mireasa de pe 11 februarie 2026, au fost difuzate imagini cu Aliz în lacrimi. Fata a plâns după ce Dorian i-a criticat gesturile față de el la petrecere.

La petrecere, Aliz a avut apropieri cu Dorian. Tânăra a dansat în brațele lui Dorian și la un moment dat l-a ciupit de fesieri. Chiar dacă pe moment, Dorian a zâmbit, ulterior și-a dat seama că a fost un gest nepotrivit, care denotă neseriozitate din partea fetei. Aliz a fost foarte afectată de faptul că Dorian a catalogat-o drept „neserioasă”: „Pe moment mi s-a părut amuzant. Sincer, n-am mai pățit chestia asta. Am avut nevoie de timp să analizez situația”, a spus Dorian la Mireasa, Capriciile Iubirii.

Dorian acuză că Aliz a făcut un gest nepotrivit față de el la petrecere. Imagini cu ce s-a întâmplat între ei. Fata a fost foarte afectată de vorbele lui

„În momentul ăla m-am simțit în largul meu. Dacă mi-ar fi spus pe moment că îl deranjează, nu se ajungea aici. M-a deranjat cum a pus problema. Au fost gesturi din partea amândurora, nu doar din partea mea. Nu consider că am făcut un gest exagerat. Și el venea la mine. Îl mai plac pe Dorian”, a spus Aliz.

„Nu am realizat pe moment ce s-a întâmplat. Am zis că pur și simplu mie nu-mi plac gesturile alea. Nu mă simt vinovat pentru starea lui Aliz. Cu siguranță dacă nu ar fi fost gesturile de la petrecere, aș fi vrut să o cunosc în continuare”, a spus Dorian.

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.