Mireasa, sezon 13. Dorian, confruntare cu Daniel pentru titlul de șef al casei. Cine este acum Mirele Săptămânii

AdrenaLINIA a sunat din nou în casa Mireasa și i-a invitat pe Dorian și Daniel la o confruntare.

Ca urmare a nemulțumirilor legate de curățenie, AdrenaLINIA a sunat și Mirele Săptămânii a fost invitat la o confruntare cu băiatul de pe locul 2, pentru a decide dacă e momentul unui nou șef al casei. Confruntarea a fost difuzată pe YouTube, iar fanii emisiunii au votat în timp real.

Confruntarea a fost privită și de colegii de competiție, care l-au susținut pe Dorian.

Daniel a fost foarte combativ la confruntare, a propus etajere în duș, s-a legat de vasele din chiuvetă și a promis că dacă ar fi șeful casei, s-ar asigura ca regulile să fie respectate. Fanii Mireasa au putut vota în timp real pe YouTube, iar Daniel a pierdut alegerile.

„Îmi doresc foarte mult să fiu Mirele Săptămânii. Eu spre deosebire de Dorian o să am în vedere ca regulile să fie respectate foarte bine. Sunt o persoană care nu acceptă unele chestii și înjosiri. Dragi telespectatori, consider că sunt pregătit să am acest statut de Mirele Săptămânii”, a spus Daniel.

„Înainte să fim șefi, trebuie să fim oameni. Părerea mea și cred că a tuturor băieților este că a fost mereu ordine și curățenie, dar au existat mici scăpări”, a spus Dorian.

La întrebarea: Cine vreți să fie Mirele Săptămânii în acest moment? oamenii au votat în procent de 35% pentru Daniel și 65% pentru Dorian.

Așadar, Dorian este în continuare Mirele Săptămânii.