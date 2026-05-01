Mireasa, sezon 13. Două concurente au intrat în cursa de eliminare! Care a fost motivația băieților pentru alegerea făcută

În gala din 1 mai 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii, concurenta aflată pe ultimul loc în clasamentul publicului a intrat într-o cursă de eliminare alături de concurenta votată și propusă spre eliminare de către băieți. Descoperă în rândurile de mai jos despre cine este vorba.

Două concurente au intrat în cursa de eliminare! Care a fost motivația băieților pentru alegerea făcută, în ediția din 1 mai 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii

În gala Mireasa. Meciul iubirii din data de 1 mai 2026, Simona Gherghe a dezvăluit faptul că pe ultimul loc în clasamentul publicului, după ce Alexandru a fost salvat că s-a aflat în top 3 băieți și Anna a fost eliminată, s-a aflat Paula.

Pentru a decide care a fost a doua concurentă intrată în cursa de eliminare, Simona Gherghe i-a rugat pe băieți să facă nominalizări.

Daniel a votat-o pe Paula: „Mi se pare că se axează pe discuțiile din casă mai mult decât pe ideea de a-și forma un cuplu și nu s-a apropiat de niciun băiat”

Alan o votează pe Raluca: „Cred că nu a știut să gestioneze relația cu Denis”

Dorian o votează pe Raluca: „Știu ce se întâmplă cu Denis și cred că nu e bine ea să vadă dacă intră o fată pentru Denis în competiție”

Sebastian a nominalizat-o pe Paula, în timp ce Ciprian a ales-o pe Daniela, pe motiv că știa că Darius dorește să iasă și atunci ea să nu rămână singură în competiție.

Alexandru a ales să o voteze pe Daniela, pe motiv că „nu știe să se poarte cu mamele din casă”.

Darius a ales să o voteze tot pe Raluca, la bază fiind interacțiunea ei cu Denis.

Răzvan a votat pe Raluca, iar Denis a votat-o pe Raluca, dar a fost nevoit să voteze din nou și ales-o pe Paula.

Așadar, în cursa de eliminare au intrat Paula și Raluca. Publicul va decide care dintre ele va părăsi competiția în gala din 8 mai 2026.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 1 mai 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii ca să afli mai multe detalii despre subiect.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

