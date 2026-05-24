Anunțul făcut de Micutzu după 20 de ani de stand-up comedy

După debutul din această primăvară, noul turneu semnat de Micutzu, „Atenție, vin urșii!”, continuă în perioada următoare cu spectacole programate în marile orașe din România. Publicul din întreaga țară va avea ocazia să descopere cel mai nou material al comedianului, într-o serie de show-uri care marchează un moment important din cariera sa.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 24 Mai 2026, 13:15 | Actualizat Vineri, 22 Mai 2026, 12:28
Noul spectacol coincide cu aniversarea a 20 de ani de la primul său show de stand-up. După două decenii în care s-a impus drept unul dintre cei mai apreciați și influenți comedianți din România, artistul revine cu un show construit în stilul care l-a consacrat: observație socială, experiențe personale și umor direct, fără ocolișuri.

„Atenție, vin urșii!” explorează, prin umor și luciditate, anxietățile colective, tensiunile și contradicțiile prezentului. Show-ul vorbește despre fricile care domină societatea, despre reacțiile care ne înconjoară și despre felul în care umorul poate deveni uneori cea mai bună formă de detensionare.

„Cred ca show-ul ăsta, întâmplându-se sub formă de turneu, înseamnă că nu sunt laș. De fiecare dată când un comediant își pune cap la cap niște glume, care în cazul meu pleacă de la gândurile pe care le am în perioada aceea, alcătuiește un show și decide să îl prezinte publicului din țară sau diaspora, cred că dă dovadă de curaj. Prin urmare, acest turneu înseamnă ca am curajul să vin în fața voastră și să aștern ce gândesc. Pănă acum curajul meu a fost răsplătit și mă bucură și vă mulțumesc. Vă aștept să decidem ce gânduri de-ale mele corespund cu ale voastre”, a spus Micutzu (Cosmin Nedelcu).

Cine se alătură turneului pregătit de Micutzu

Pe scenă, alături de Micutzu, publicul îi va putea vedea pe Alex Ioniță, George Dumitru și Geo Adrian, într-un line-up care reunește unele dintre cele mai cunoscute nume din noua generație de stand-up românesc. Fiecare show promite o seară completă de comedie și momente construite special pentru atmosfera unui turneu național de amploare.

Orașele în care ajunge turneul „Atenție, vin urșii!”:

  • 15 noiembrie – Timișoara
  • 18 noiembrie – Arad
  • 19 noiembrie – Oradea
  • 21 noiembrie – Cluj-Napoca
  • 25 noiembrie – Sibiu
  • 26 noiembrie – Râmnicu Vâlcea
  • 27 noiembrie – Craiova
  • 29 noiembrie – Pitești
  • 4 decembrie – Bacău
  • 14 decembrie – Brașov
  • 17 decembrie – Ploiești

Biletele pentru toate spectacolele, dar și informațiile complete despre turneu, locații și acces sunt disponibile pe bilete.sublime.ro și pe canalele oficiale ale lui Micutzu.

