Shakira a lansat videoclipul piesei oficiale de la Campionatul Mondial 2026, „Dai Dai”

Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 25 Mai 2026, 09:24 | Actualizat Luni, 25 Mai 2026, 09:26
Shakira și Burna Boy au lansat videoclipul noii lor piese, „Dai Dai”, desemnată melodia oficială a Cupei Mondiale FIFA 2026, proiect realizat în sprijinul FIFA Global Citizen Education Fund. Clipul a fost filmat în Miami și regizat de Hannah Lux Davis.

Videoclipul include imagini spectaculoase cu mai multe staruri ale fotbalului mondial, printre care Lionel Messi, Harry Kane, Kylian Mbappe, Rodri, Vinicius Junior, Takefusa Kubo, Erling Haaland, Alphonso Davies și Christian Pulisic.

În producție apar și membrii grupului ugandez Ghetto Kids Uganda, o organizație dedicată sprijinirii copiilor orfani și vulnerabili prin muzică, dans și teatru. ONG-ul oferă educație, adăpost, hrană și acces la servicii medicale, transformând talentul copiilor într-o șansă reală pentru un viitor mai bun.

Unul dintre cele mai spectaculoase momente din videoclip o surprinde pe Shakira pe monumentul Angel de la Independencia din Ciudad de Mexico, unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale capitalei mexicane. Artista a explicat că secvența reprezintă un omagiu adus Mexicului, țară care a avut un rol important în cariera sa internațională.

Shakira va fi una dintre vedetele principale ale show-ului din pauza finalei Cupei Mondiale 2026, care va avea loc pe 19 iulie. Ea va urca pe scenă alături de Madonna și BTS și va interpreta piesa „Dai Dai” împreună cu Burna Boy.

Pentru prima dată în istoria Cupei Mondiale, finala va include un spectacol muzical în pauza meciului, inspirat de show-urile grandioase de la Super Bowl.

Piesa „Dai Dai” a devenit și imnul oficial al FIFA Global Citizen Education Fund, campanie care își propune să strângă 100 de milioane de dolari până la finala Cupei Mondiale din 2026 pentru a susține accesul copiilor defavorizați la educație și sport.

Shakira a anunțat că toate redevențele obținute din melodia „Dai Dai” vor fi donate către acest fond. În plus, compania Sony Music va dubla primele 250.000 de dolari strânși prin donații. Artista contribuie și prin turneul său „Las Mujeres Ya No Lloran”, donând câte un dolar din fiecare bilet vândut.

În această vară, Shakira va susține mai multe concerte în Statele Unite în cadrul turneului său mondial, iar în luna octombrie va începe o rezidență spectaculoasă pe stadioane în Madrid. Pentru seria de concerte va fi construit chiar un stadion special denumit „Shakira Stadium”.

Shakira și piesele sale de succes

Recent, artista a impresionat și în Brazilia, unde a concertat pe plaja Copacabana în fața a peste două milioane de oameni. Show-ul a inclus cele mai mari hituri ale sale, precum „Hips Don’t Lie”, „La Tortura” și „Waka Waka”, alături de invitați speciali precum Anitta și Ivete Sangalo, arată acest site.

Potrivit Billboard, turneul „Las Mujeres Ya No Lloran” a devenit cel mai profitabil turneu latino din istorie, generând încasări de peste 421 de milioane de dolari și adunând peste 3,3 milioane de spectatori.

Pentru Burna Boy, colaborarea cu Shakira reprezintă un nou moment important într-o carieră internațională aflată în continuă ascensiune. Artistul nigerian este considerat unul dintre cei mai influenți muzicieni africani ai generației sale și continuă să îmbine muzica, sportul și cultura pe scene din întreaga lume.

