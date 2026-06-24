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Mireasa, sezon 13. Imagini de la logodna lui Alan cu Ema! Cum s-a petrecut cererea în căsătorie și ce detaliu au observat toți

În ediția din 24 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii au fost difuzate imagini de la logodna lui Alan cu Ema! Descoperă cum s-a petrecerea cererea în căsătorie și ce a urmat.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 24 Iunie 2026, 14:30 | Actualizat Miercuri, 24 Iunie 2026, 14:42
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Surpriză de proporții! Alan a cerut-o în căsătorie pe Ema și momentul a fost unul extrem de emoționant. Camerele de filmat au surprins și fanii emisiunii Mireasa. Meciul iubirii au putut observa un detaliu surprinzător, în ediția din 24 iunie 2026.

Imagini de la logodna lui Alan cu Ema! Cum s-a petrecut cererea în căsătorie și ce detaliu au observat toți, în ediția din 24 iunie 2026 a emisiunii Mireasa

Alan și Ema au primit ocazia de a merge să filmeze, alături de Roxana, o reclamă pentru sezonul 14 al emisiunii Mireasa, însă acesta a fost momentul în care tânărul și-a luat inima în dinți și a decis să o ceară în căsătorie pe aleasa inimii lui.

Cu mâinile tremurânde de emoție, concurentul și-a cerut în căsătorie partenera și aceasta a fost mai mult decât fericită! Momentul a fost unul extrem de romatic pentru amândoi și detaliul observat de mulți a fost acela că Alan cu greu și-a putut stăpâni emoțiile.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 24 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii ca să afli mai multe detalii despre subiect.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

colaj foto cu simona gherghe si ema de la mrieasa sezonul 13

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

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