Mireasa, sezon 13. Încălcare gravă de regulament. Ce sancțiuni a anunțat Simona Gherghe: „V-am mai spus ce nu e voie...”

În gala Mireasa de pe 13 februarie 2026 Simona Gherghe a anunțat sancțiunea pentru încălcarea de regulament care a avut loc.

Alan a încălcat regulamentul vorbind despre votare cu Sebastian. Băiatul a spus că vrea să fie nominalizat pentru eliminare.

„Mă votează toți băieții. M-aș supăra. Eu îți spun ce îmi doresc și tu nu ții cont…”, i-a spus Alan lui Sebastian.

În gala Mireasa, Simona Gherghe a anunțat că Alan primește imunitate și că întreaga casă a băieților va fi afectată timp de o săptămână, pentru că nu vor mai primi colete.

„V-am mai spus ce nu e voie. O încălcare gravă a regulamentului, așadar. Nu avem voie să vorbim despre votare, cu atât mai mult să ne auto propunem cum ai făcut-o tu, Alan! Prin urmare, o să primește imunitate. Eu am tot pomenit despre ce nu avem voie. Pe lângă asta, o să primiți și o sancțiune comună, pentru că nici Sebastian nu ți-a zis să te oprești. În casa băieților, vreme de o săptămână, nu mai intră nimic: nici scrisori, nici colete.

Potrivit regulamentului, concurenții trebuie să facă nominalizări argumentate pentru eliminare, fără să încerce să influențeze sau să se lase influențați de alții. Deci nu este permis să se discute despre voturi.