Mireasa, sezon 13. Încălcare gravă de regulament. Ce sancțiuni a anunțat Simona Gherghe: „V-am mai spus ce nu e voie..."

În gala Mireasa de pe 13 februarie 2026 Simona Gherghe a anunțat sancțiunea pentru încălcarea de regulament care a avut loc.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 13 Februarie 2026, 14:24 | Actualizat Vineri, 13 Februarie 2026, 14:31

Alan a încălcat regulamentul vorbind despre votare cu Sebastian. Băiatul a spus că vrea să fie nominalizat pentru eliminare.

„Mă votează toți băieții. M-aș supăra. Eu îți spun ce îmi doresc și tu nu ții cont…”, i-a spus Alan lui Sebastian.

În gala Mireasa, Simona Gherghe a anunțat că Alan primește imunitate și că întreaga casă a băieților va fi afectată timp de o săptămână, pentru că nu vor mai primi colete.

Încălcare gravă de regulament. Ce s-a întâmplat și ce sancțiuni a anunțat Simona Gherghe în gală: „V-am mai spus ce nu e voie...”

„V-am mai spus ce nu e voie. O încălcare gravă a regulamentului, așadar. Nu avem voie să vorbim despre votare, cu atât mai mult să ne auto propunem cum ai făcut-o tu, Alan! Prin urmare, o să primește imunitate. Eu am tot pomenit despre ce nu avem voie. Pe lângă asta, o să primiți și o sancțiune comună, pentru că nici Sebastian nu ți-a zis să te oprești. În casa băieților, vreme de o săptămână, nu mai intră nimic: nici scrisori, nici colete.

Colaj cu Simona Gherghe și concurenții Mireasa
Potrivit regulamentului, concurenții trebuie să facă nominalizări argumentate pentru eliminare, fără să încerce să influențeze sau să se lase influențați de alții. Deci nu este permis să se discute despre voturi.

Mireasa, sezon 13. Ema a făcut un top 3 al băieților care i-au atras atenția: „Nu mi-aș permite să intervin într-o relaț...
AS.ro Reacția lui Mihai Stoica, după ce s-a scris că a rămas fără permis de conducere: “Nu mi-a fost reținut carnetul” Reacția lui Mihai Stoica, după ce s-a scris că a rămas fără permis de conducere: &#8220;Nu mi-a fost reținut carnetul&#8221;
Observatornews.ro Oraşul care a cumpărat toalete la preţ de garsonieră le schimbă. Cele noi costă "doar" cât o maşină Oraşul care a cumpărat toalete la preţ de garsonieră le schimbă. Cele noi costă "doar" cât o maşină
Antena 3 Dezvăluiri șocante în cazul profesoarei condamnate la 10 ani pentru ce le-a făcut elevilor ei. Unul din băieți spune că este devastat Dezvăluiri șocante în cazul profesoarei condamnate la 10 ani pentru ce le-a făcut elevilor ei. Unul din băieți spune că este devastat

