Mireasa, sezon 13. Noi imagini de la scandalul dintre Amalia și Roxana. Ce s-a întâmplat când au intervenit ceilalți concurenți

La Mireasa, Capriciile Iubirii, pe 26 februarie, a fost difuzat un moment în exclusivitate, cu situația tensionată dintre Roxana și Amalia. Concurenții au intervenit să le țină departe una de cealaltă.

În bucătărie a existat un alt schimb de replici, iar concurenții au intrat buluc și le-au despărțit.

„Vreau să plec de aici”, a strigat Roxana, în timp ce Amalia a mers spre ea și i-a spus.

„Tu o singură dată dacă mai spui ceva de sora mea, uit unde sunt”. În momentul acela, mai mulți concurenți au intervenit să evite apropierea dintre cele două

Paula, Roxi și Giulia au ținut-o pe Amalia, iar Larisa și doamna Mihaela au ținut-o pe Roxana.

Alan a strigat tare pentru a face liniște, iar Amalia a părăsit încăperea spunând: „Nu că plec, dacă nu o bat..”

Roxana și Amalia, declarații la rece după conflictul dintre ele

„Niciodată nimeni nu și-a permis să-mi spună cuvinte așa grele. Eu Amaliei nu i-am făcut niciun rău, nu am să-i dau socoteală. Nu i-am greșit cu nimic. Am avut parte de ruăutate gratuită”, a spus Roxana.

„M-au aprins multe. De când este Mireasa Săptămânii zice mereu că e mireasă. Zici că suntem la armată, azi-noapte a venit să ne spună să ne culcăm”, a spus Amalia.

Despre comportamentul ei, Amalia a spus: „Am exagerat foarte mult, eu am lucrat foarte mult la comportamentul meu, pentru că în trecut mă activam mult mai repede când se lua lumea de mine în general. Îmi pare foarte rău pentru mine și pentru familia mea”.

