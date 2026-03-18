Mireasa, sezon 13. Cum arată Larisa, noua concurentă din casa show-ului matrimonial. Are 26 de ani și este din Caraș-Severin

Simona Gherghe le-a pregătit o surpriză de proporții concurenților, chiar înainte de finalul emisiei live de astăzi, 18 martie 2026, din Mireasa: Meciul Iubirii. O nouă concurentă și-a făcut apariția în casa show-ului matrimonial.

Larisa este noua concurentă de la Mireasa: Meciul Iubirii. Tânăra s-a înscris la show-ul matrimonial pentru a-și găsit marea iubire. Aceasta își dorește să plece alături de alesul inimii din emisiune.

Spre finalul emisiei live de miercuri, 18 martie 2026, Larisa și-a făcut apariția pe platoul de filmare. Fetele și băieții au fost luați prin surprindere de frumusețea concurentei. Aceștia au așteptat-o cu nerăbdare pe noua participantă.

„Să îmi găsesc sufletul pereche!”, a răspuns ea atunci când a fost întrebată de ce a venit la Mireasa: Meciul Iubirii.

Cum au reacționat băieții atunci când au văzut-o pe Larisa, noua concurentă din casa Mireasa: Meciul Iubirii

Băieții singuri din casa show-ului matrimonial au privit-o pe Larisa cu mare atenție. Tânăra a fost analizată din cap până în picioare de Marian, Dorian și Vlad. Restul concurenților au preferat să își concentreze atenția asupra iubitelor.

Un detaliu pe care Simona Gherghe l-a dezvăluit despre noua concurentă de la Mireasa: Meciul Iubirii este faptul că are 26 de ani și vine din Caraș-Severin. Testimonialul de prezentare al fetei va fi difuzat mâine, 19 martie 2026.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

