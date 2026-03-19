Mireasa, sezon 13. Au ieșit scântei între mame, în direct! Doamna Melinda a izbucnit în lacrimi, sub privirile tuturor. Ce a pățit

Au ieșit scântei între mame, în direct, la Mireasa: Capriciile Iubirii. Doamna Mihaela a reușit să o facă pe doamna Melinda să izbucnească în lacrimi, chiar sub privirile fiului ei. Iată ce s-a întâmplat.

O situație tensionată a avut loc chiar în emisia live de miercuri seară, 18 martie 2026, din Mireasa: Capriciile Iubirii. Doamna Mihaela le-a atacat dur pe doamna Melinda și doamna Cătălina. Spiritele s-au încins rapid, chiar sub ochii moderatoarei.

Cuvintele spuse de doamna Mihaela a adus lacrimi pe fața mamei lui Darius. Femeia a spus despre colega ei că ar avea un copil din flori. Această replică a făcut-o pe doamna Melinda să răbufnească.

De asemenea, doamna Cătălina nu s-a mai putut abține și a dat cărțile pe față, punând-o la punct pe doamna Mihaela. Au ieșit scântei între mare, motiv pentru care Raluca Preda a simțit nevoia să intervină.

Cum a reușit doamna Mihaela să le supere pe doamna Cătălina și doamna Melinda în direct, la Mireasa: Capriciile Iubirii

„Te doare! E a treia oară când văd materiale în care vorbesc despre mine! Treaba lor, dar bine nu-mi cade. Mi-au reproșat că am stat într-o căsnicie de 34 de ani așa de... Alta dă în mine că sunt singură. Am fost în doliu, nu am vrut să accept nicio relație! E decizia mea, e viața mea. Îmi dai tu care ai două căsnicii, iar a doua e cu un tirist, lecții de viață. Copil din flori, iar ele se leagă de viața mea”, au fost vorbele doamnei Mihaela care au izbucnit haosul în direct.

„Ați făcut o mare confuzie! Noi aici suntem într-o emisiune. Noi am bârfit doar despre ce se întâmplă în casa Mireasa. Eu nu mi-am permis! Eu am vorbit despre o femeie singură, nu am făcut referire la adresa dumneavoastră! Nu am făcut nicio aluzie și nici nu-mi permit la viața personală a doamnei Mihaela. Ajungeți să faceți niște afirmații de genul despre viața mea personală. Mi se pare prea mult!

Nu este problema dumneavoastră! Insinuați niște lucruri greșite și nesănătoase. Nu e răutate! Deja e prea mult, nu vă privește! E bărbatul meu, e tiristul meu! Nu vă este rușine! Cum să ziceți că are copil din flori? Chiar nu aveți limite?”, a fost reacția fermă a doamnei Cătălina, vizibil revoltată de spusele colegei sale de platou.

„Mi s-a umplut paharul! Dumnevoastră ați început! De viața mea personală v-ați lua și dumneavoastră!”, a răspuns doamna Mihaela.

Afirmațiile acesteia au stârnit o mulțime de reacții în platoul de la Mireasa: Capriciile Iubirii. Mai mult, doamna Melinda a izbucnit în lacrimi sub privirile fiului ei.

„Și dacă am făcut un copil din flori l-am crescut singură! Care este treaba dumneavoastră. Cu chestia asta ați întrecut orice măsură, să știți! Să vă fie rușine!”, a spus femeia.

