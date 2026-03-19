Mireasa, sezon 13. Au ieșit scântei între mame, în direct! Doamna Melinda a izbucnit în lacrimi, sub privirile tuturor. Ce a pățit

Au ieșit scântei între mame, în direct, la Mireasa: Capriciile Iubirii. Doamna Mihaela a reușit să o facă pe doamna Melinda să izbucnească în lacrimi, chiar sub privirile fiului ei. Iată ce s-a întâmplat.

Publicat: Joi, 19 Martie 2026, 10:42 | Actualizat Joi, 19 Martie 2026, 11:10

O situație tensionată a avut loc chiar în emisia live de miercuri seară, 18 martie 2026, din Mireasa: Capriciile Iubirii. Doamna Mihaela le-a atacat dur pe doamna Melinda și doamna Cătălina. Spiritele s-au încins rapid, chiar sub ochii moderatoarei.

Cuvintele spuse de doamna Mihaela a adus lacrimi pe fața mamei lui Darius. Femeia a spus despre colega ei că ar avea un copil din flori. Această replică a făcut-o pe doamna Melinda să răbufnească.

De asemenea, doamna Cătălina nu s-a mai putut abține și a dat cărțile pe față, punând-o la punct pe doamna Mihaela. Au ieșit scântei între mare, motiv pentru care Raluca Preda a simțit nevoia să intervină.

Cum a reușit doamna Mihaela să le supere pe doamna Cătălina și doamna Melinda în direct, la Mireasa: Capriciile Iubirii

„Te doare! E a treia oară când văd materiale în care vorbesc despre mine! Treaba lor, dar bine nu-mi cade. Mi-au reproșat că am stat într-o căsnicie de 34 de ani așa de... Alta dă în mine că sunt singură. Am fost în doliu, nu am vrut să accept nicio relație! E decizia mea, e viața mea. Îmi dai tu care ai două căsnicii, iar a doua e cu un tirist, lecții de viață. Copil din flori, iar ele se leagă de viața mea”, au fost vorbele doamnei Mihaela care au izbucnit haosul în direct.

„Ați făcut o mare confuzie! Noi aici suntem într-o emisiune. Noi am bârfit doar despre ce se întâmplă în casa Mireasa. Eu nu mi-am permis! Eu am vorbit despre o femeie singură, nu am făcut referire la adresa dumneavoastră! Nu am făcut nicio aluzie și nici nu-mi permit la viața personală a doamnei Mihaela. Ajungeți să faceți niște afirmații de genul despre viața mea personală. Mi se pare prea mult!

Nu este problema dumneavoastră! Insinuați niște lucruri greșite și nesănătoase. Nu e răutate! Deja e prea mult, nu vă privește! E bărbatul meu, e tiristul meu! Nu vă este rușine! Cum să ziceți că are copil din flori? Chiar nu aveți limite?”, a fost reacția fermă a doamnei Cătălina, vizibil revoltată de spusele colegei sale de platou.

„Mi s-a umplut paharul! Dumnevoastră ați început! De viața mea personală v-ați lua și dumneavoastră!”, a răspuns doamna Mihaela.

Afirmațiile acesteia au stârnit o mulțime de reacții în platoul de la Mireasa: Capriciile Iubirii. Mai mult, doamna Melinda a izbucnit în lacrimi sub privirile fiului ei.

„Și dacă am făcut un copil din flori l-am crescut singură! Care este treaba dumneavoastră. Cu chestia asta ați întrecut orice măsură, să știți! Să vă fie rușine!”, a spus femeia.

Mireasa. Capriciile Iubirii, prezentată de Raluca Preda, este emisiunea în care sunt dezbătute cele mai controversate subiecte de la Mireasa. Emisiunea încercă să îi ajute pe concurenți să își dea seama dacă ceea ce simt este un sentiment sincer sau mai mult un capriciu sau o ambiție. Vezi episoade integrale Mireasa. Capriciile Iubirii exclusiv în AntenaPLAY!

