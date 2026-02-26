Mireasa, sezon 13. Scandal de proporții între Roxana și Amalia! Amenințări și vorbe greu de reprodus. Se dă o sancțiune importantă

La Mireasa, în emisia de pe 26 februarie 2026, au fost difuzate imagini cu scandalul dintre Roxana și Amalia. Multe dintre cuvinte au fost cenzurate. Pentru încălcarea gravă de regulament, Amalia este în cursă de eliminare, disponibilă în Aplicația Antena 1.

„E absolut șocant ce urmează să vedem”, a anunțat Simona Gherghe înainte de difuzarea imaginilor.

Amalia a fost deranjată că Roxana i-a reproșat lui Sebastian că s-a apropiat de ea. Amalia a izbucnit când Roxana i-a amintit fetei că și ea a plâns când a sunat sora ei. Amalia a vorbit foarte urât.

Roxana: Și tu ai plâns când a dormit Dorian cu Roxi. Când a sunat sora ta ai plâns.

Amalia: Tu nu ai niciun drept să vorbești de sora mea. Până la soră-mea totul, că le dau foc. Du-te în Franța și lasă-ne. O bat. Plângem, victimă. Dacă mai comentezi o dată mă întorc la tine. Eu când mă bat, mă bat! Îți rup dinții din gură și la revedere!

Pentru injurii și amenințări, încălcare gravă de regulament, Amalia este sancționată. Până vinerea viitoare, pe 6 martie, tânăra este în cursă de eliminare. Publicul poate vota în Aplicația Antena 1 dacă merită sau nu să plece din emisiune: „Doriți ca Amalia să părăsească emisiunea pentru comportamentul nepotrivit?”, este întrebarea la care publicul va răspunde.

Amalia, criză de plâns în direct. Simona Gherghe a cerut intervenția medicului

După anunțarea sancțiunii, Amalia a avut o criză de plâns, iar Simona Gherghe a cerut intervenția medicului. Ajutată de Sebastian, Amalia a părăsit platoul. Prezentatoarea le-a atras atenția fetelor că și Roxana a plâns și a avut nevoie de medic, timp în care ele au comentat că face pe victima, iar Roxi a pus paie pe foc zicând că Roxana ar fi spus că își bagă mâinile în părul ei, ceea ce nu a spus: „Fiți empatice una cu alta”, le-a spus Simona.

