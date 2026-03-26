Mireasa, sezon 13. Probleme în cuplul Claudia-Daniel. Ce i-a reproșat fata în direct: „O să iau o decizie definitivă!”

În emisia live de Mireasa de pe 26 martie 2026, Claudia și-a expus nemulțumirile față de relația cu Daniel. Fata nu a mai vrut să-l țină de mână.

Daniel și Claudia au ieșit la un date, iar fata a început să-i spună ce anume o nemulțumește la comportamentul lui. Discuția a continuat și în casă. În timp ce ea îi reproșa lui că nu o respectă și că pare că vrea să o manipuleze, el i-a reproșat ei tonul ridicat.

Probleme în cuplul Claudia-Daniel. Ce i-a reproșat fata în direct la Mireasa: „O să iau o decizie definitivă!"

„Eu încerc să înțeleg anumite comportamente de-ale lui. M-a dus cu gândul că el e interesat doar de acel top, nicidecum de mine.Simt că îmi închide gura. Mă voi gândi mai bine și voi lua o decizie definitivă”, a spus Claudia la testimonial.

„Tot timpul îmi pui mie în cârcă ce faci tu. Tu nu vrei să fiu o femeie iubitoare. Tot timpul îmi găsești probleme. Când eu vin să-ți spun deranjurile mele, tu îmi spui că exagerez și ridic vocea. Ai o atitudine de șefie. Se pare că tu nu vrei să-ți fiu iubită”, i-a spus Claudia lui Daniel.

„Îmi doresc o femeie iubitoare în viața mea. Dacă vrei să continuăm așa, continuăm”, a spus Daniel.

Claudia a continuat și în live să-și expune nemulțumirile față de Daniel, iar băiatul a continuat să declare că nu-i permite iubitei să ridice tonul.

„El vorbește cu mine cum vorbește cu băieții. Îmi spune să n-o mai lungesc. Eu n-am avut niciodată atâta răbdare cu un bărbat”, a spus Claudia.

„Să vezi câtă răbdare am avut eu…”, a spus Daniel.

„Atitudinea asta eu nu o tolerez. Nu pot să tolerez așa ceva. El m-a trimis la alt bărbat. Eu consider că Daniel a venit aici să demonstreze că e Mirele Săptămânii”, a spus Claudia.

„Eu am intrat pentru ea, dar e foarte important și să fiu Mirele Săptămânii. Eu mă simt bine dacă aș fi Mirele Săptămânii”, a spus Daniel.

„Nu mă respecți absolut deloc. Eu cu Daniel nu ne înțelegem. Nu mă respecți ca femeie”, a spus Claudia.

„Bine. Nu pot să o aud când ridică vocea. Nu-mi place modul cum pui problema”, a spus Daniel.

