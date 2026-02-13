Mireasa, sezon 13. Rezultatul cursei de eliminare dintre Claudia, Paula, Roxi. Pe cine a eliminat publicul

Timp de o săptămână, Claudia, Paula și Roxi s-au aflat în cursa de eliminare. În gala de pe 13 februarie 2026 Simona Gherghe a anunțat ce a votat publicul. Roxi a avut cele mai multe voturi, însă imunitatea de la Dorian a salvat-o. Cupidon a avut și el ceva de spus cu o zi înainte de Ziua Îndrăgostiților.

Pe platforma mireasa.a1.ro și în Aplicația Antena 1, publicul Mireasa a răspuns la întrebarea: „Ce concurentă doriți să eliminați de la Mireasa?”, variantele de răspuns fiind: Claudia, Paula și Roxi.

Paula și Claudia s-au aflat în cursă primind cele mai multe nominalizări din partea mamelor și a fetelor. Roxi a intrat în cursă ca urmare a moștenirii lăsate de Diana. Potrivit regulamentului, cine părăsește casa Mireasa trebuie să nominalizeze pe cineva care să intre în următoarea cursă.

Rezultatul cursei de eliminare dintre Claudia, Paula, Roxi. Pe cine a eliminat publicul

Simona Gherghe a anunțat rezultatul cursei de eliminare, precum și procentele de vot.

Fata votată de peste 40% dintre respondenți să părăsească emisiunea este Roxi.

„Paula a fost votată de 39%, iar Claudia a fost votată de 20%”

„Nu pot să mă gândesc ce este afară”, a spus Roxi când a aflat că ar fi putut părăsi emisiunea dacă nu ar fi avut imunitate.

„Ai imunitate pentru că Dorian ți-a oferit această imunitate prin AdnrenaLINIA”, i-a spus Simona Gherghe.

Cele mai multe voturi pentru eliminare au mers către Roxi, dar fata are imunitatea oferită de Dorian prin AdrenaLINIA, așa că fata care pleacă este cea de pe ultimul loc.

„Mi-e și groază să citesc fata de pe ultimul loc…”: Ce a anunțat Simona Gherghe la finalul galei, despre eliminarea unei concurente: „Nu vreau să lăsăm așa lucrurile chiar astăzi”

O fată în cunoaștere sau relație se află pe ultimul loc: „Mireasa este despre iubire și nu eliminăm pe nimeni înainte de Ziua Îndrăgostiților. A intervenit Cupidon. Nu spun cine e fata pentru că nu vreau să îngrijorez pe nimeni”, a spus SImona Gherghe.

Așadar, nimeni nu a părăsit emisiunea în gala de pe 13 februarie.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

