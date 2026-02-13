Mireasa, sezon 13. Rezultatul cursei de eliminare dintre Claudia, Paula, Roxi. Pe cine a eliminat publicul

Antena Căutare
Timp de o săptămână, Claudia, Paula și Roxi s-au aflat în cursa de eliminare. În gala de pe 13 februarie 2026 Simona Gherghe a anunțat ce a votat publicul. Roxi a avut cele mai multe voturi, însă imunitatea de la Dorian a salvat-o. Cupidon a avut și el ceva de spus cu o zi înainte de Ziua Îndrăgostiților.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 13 Februarie 2026, 13:05 | Actualizat Vineri, 13 Februarie 2026, 17:37

Pe platforma mireasa.a1.ro și în Aplicația Antena 1, publicul Mireasa a răspuns la întrebarea: „Ce concurentă doriți să eliminați de la Mireasa?”, variantele de răspuns fiind: Claudia, Paula și Roxi.

Paula și Claudia s-au aflat în cursă primind cele mai multe nominalizări din partea mamelor și a fetelor. Roxi a intrat în cursă ca urmare a moștenirii lăsate de Diana. Potrivit regulamentului, cine părăsește casa Mireasa trebuie să nominalizeze pe cineva care să intre în următoarea cursă.

Simona Gherghe a anunțat rezultatul cursei de eliminare, precum și procentele de vot.

Fata votată de peste 40% dintre respondenți să părăsească emisiunea este Roxi.

„Paula a fost votată de 39%, iar Claudia a fost votată de 20%”

„Nu pot să mă gândesc ce este afară”, a spus Roxi când a aflat că ar fi putut părăsi emisiunea dacă nu ar fi avut imunitate.

„Ai imunitate pentru că Dorian ți-a oferit această imunitate prin AdnrenaLINIA”, i-a spus Simona Gherghe.

Cele mai multe voturi pentru eliminare au mers către Roxi, dar fata are imunitatea oferită de Dorian prin AdrenaLINIA, așa că fata care pleacă este cea de pe ultimul loc.

„Mi-e și groază să citesc fata de pe ultimul loc…”: Ce a anunțat Simona Gherghe la finalul galei, despre eliminarea unei concurente: „Nu vreau să lăsăm așa lucrurile chiar astăzi”

O fată în cunoaștere sau relație se află pe ultimul loc: „Mireasa este despre iubire și nu eliminăm pe nimeni înainte de Ziua Îndrăgostiților. A intervenit Cupidon. Nu spun cine e fata pentru că nu vreau să îngrijorez pe nimeni”, a spus SImona Gherghe.

Așadar, nimeni nu a părăsit emisiunea în gala de pe 13 februarie.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Fanii emisiunii își pot vota favoriții pe mireasa.a1.ro, în Aplicația Antena 1 și prin SMS la 1272. De asemena, fanii Mireasa îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, pe canalele LIVE din AntenaPLAY Mireasa și Mireasa+.

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

colaj cu Claudia, Paula, Roxi

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

