Mireasa, sezon 13. Rezultatul cursei de eliminare dintre Roxana și Raluca. Cine a fost eliminată

Descoperă ce concurenă a fost eliminată din casa Mireasa. Meciul iubirii, în ediția din 26 iunie 2026.

Vă reamintim faptul că săptămâna trecută, două concurente au intrat într-o cursă de eliminare. Publicul a votat, iar Simona Gherghe a anunțat rezultatul în gala din 26 iunie 2026 a show-lui matrimonial. Descoperă în rândurile de mai jos cine a părăsit competiția dintre Raluca și Roxana.

Rezultatul cursei de eliminare dintre Roxana și Raluca. Cine a fost eliminată, în ediția din 26 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii

Au fost emoții uriașse în casa Mireasa. Meciul iubirii, căci două concurente au fost la cursa de eliminare timp de o săptămână. Totuși, publicul a fost cel care și-a spus cuvântul și a decis cine merită să continue drumul în casa Mireasa, dar și cine ar trebui să fie eliminată din sezonul 13.

Astfel, cea mai puțină votată concurentă a fost Roxana, care a rămas în competiție. Pe locul doi, ca procente obținute, a fost Raulca. Tânăra a avut o reacție neașteptată la aflarea verdictului.

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Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 26 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii ca să afli mai multe detalii despre subiect.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.