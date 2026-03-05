Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 13. Roxi și Amalia s-au aliat împotriva Danielei. Cele trei au avut parte de o discuție acidă. Ce s-a întâmplat

Mireasa, sezon 13. Roxi și Amalia s-au aliat împotriva Danielei. Cele trei au avut parte de o discuție acidă. Ce s-a întâmplat

Roxi și Amalia au îngropat securea războiului, după situația cu Dorian. Mai mult, cele două s-au aliat împotriva Danielei. Acestea au avut parte de o discuție acidă cu iubita lui Darius.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 05 Martie 2026, 11:23 | Actualizat Joi, 05 Martie 2026, 12:01

Tensiunile continuă în casa Mireasa. Un nou conflict a intrat în atenția publicului, iar protagonistele sunt chiar Roxi, Daniela și Amalia. Cele trei și-au spus cuvinte dure în fața camerelor de filmat. Iată de la ce a pornit discuția aprinsă.

Care este motivul pentru care Roxi și Amalia s-au aliat împotriva Danielei la Mireasa: Meciul Iubirii

Se pare că Roxi și Amalia au dat uitării evenimentul care le-a făcut să rupă prietenia din casa show-ului matrimonial. Mai mult, acestea s-au aliat pentru a-i răspunde Danielei, după ce fata a făcut o afirmație neașteptată.

Iubita lui Darius a dezvăluit că speră să nu se repete istoria, după ce a văzut-o pe Roxi alături de Amalia și Sebastian la petrecerea de sâmbătă de la Mireasa: Meciul Iubirii. Cuvintele sale au stârnit o reacție fermă a concurentelor.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Adevărul despre ligheanul „buclucaș” din casa băiețior. Cum a reacționat Alexandru: „Îmi cer mii de scuze”

„Ai fost una dintre fetele cu care credem că nu rezonez. Pe parcurs am început să te înțeleg în unele chestii, dar unde nu te-am înțeles, nu am vorbit și nu am discutat pentru că nu mă privește. Dacă m-ai văzut că la petrecere dansam toți trei sau că eram în linie, clar în casă ne lovim de lucrurile astea.

Chiar aseară le-am spus Amaliei și lui Sebastian că nu vreau să stau cu ei pentru că, în primul rând, ei trebuie să aibă timp pentru ei doi și, în al doilea rând, nu aș vrea să se mai interpreteze lucrurile astea. Cred că mi-am schimbat comportamentul față de toți băieții și că aici nu suntem pe glumițe. M-aș simți mult mai bine dacă mi-ai spune lucrurile în față!”, i-a spus Roxi.

„Nu cred că țineai neapărat să auzi părerea mea. Tu îți pui eticheta asta, pentru că tu te tii după Amalia! Adică voi formați acest trio de fiecare dată, doar că uimirea mea a fost că v-am văzut din nou la fel.

Nici nu prea îmi pasă ce se întâmplă. (...) Nu pot mereu să mă abțin! Nu mă interesează de voi”, i-a răspuns Daniela.

Amalia nu s-a putut abține și a intervenit în dialogul celor două: „De ce nu ne-ai văzut când am stat toți patru? Eu, Roxi, Sebi și Dorian. Dacă nu te interesa, nu spuneai! Știu că aveți o problemă cu Sebastian!”.

Citește și: Mireasa, sezon 13. A lucrat sau nu Diana în industria pentru adulți? Cum răspunde bănuielilor lui Marian: „Escorte niciodată!”

„Eu credeam că v-ați învățat lecția, pentru că se vede foarte urât. N-aș putea să fac lucrul ăsta!”, le-a mai dezvăluit Daniela.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția de pe 4 martie 2026 a emisiunii Mireasa - Capriciile Iubirii ca să vezi ce alte confesiuni s-au mai făcut în emisiune.

Colaj cu Roxi, Daniela, Paula și doamna Melinda la Mireasa sezon 13
+4
Mai multe fotografii

Mireasa. Capriciile Iubirii, prezentată de Raluca Preda, este emisiunea în care sunt dezbătute cele mai controversate subiecte de la Mireasa. Emisiunea încercă să îi ajute pe concurenți să își dea seama dacă ceea ce simt este un sentiment sincer sau mai mult un capriciu sau o ambiție. Vezi episoade integrale Mireasa. Capriciile Iubirii exclusiv în AntenaPLAY!

Mireasa, sezon 13. Adevărul despre ligheanul „buclucaș” din casa băiețior. Cum a reacționat Alexandru: „Îmi cer mii de s...
Înapoi la Homepage
AS.ro Celebra milionară nu a avut milă de românii care au cerut bani de bilete de la stat după ce au revenit din zona de război Celebra milionară nu a avut milă de românii care au cerut bani de bilete de la stat după ce au revenit din zona de război
Observatornews.ro Afacerea de nişă cu care 2 prieteni din Reghin au dat lovitura. Totul a început din curiozitate Afacerea de nişă cu care 2 prieteni din Reghin au dat lovitura. Totul a început din curiozitate
Antena 3 Poveste sinistră în Bali, după răpirea fiului unui miliardar ucrainean. Filmarea primită de familie și bucățile de cadavru descoperite Poveste sinistră în Bali, după răpirea fiului unui miliardar ucrainean. Filmarea primită de familie și bucățile de cadavru descoperite

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Fenomenul Insula Iubirii | Spania a revenit în AntenaPLAY! Vezi primele 3 episoade din cel mai nou sezon
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Fenomenul Insula Iubirii | Spania a revenit în AntenaPLAY! Vezi primele 3 episoade din cel mai nou sezon
Citește și
Mireasa, sezon 13. Adevărul despre ligheanul „buclucaș” din casa băiețior. Cum a reacționat Alexandru: „Îmi cer mii de scuze”
Mireasa, sezon 13. Adevărul despre ligheanul „buclucaș” din casa băiețior. Cum a reacționat Alexandru:...
Cauza morții fiicei lui Martin Short. Katherine Elizabeth Short s-a stins din viață la 42 de ani
Cauza morții fiicei lui Martin Short. Katherine Elizabeth Short s-a stins din viață la 42 de ani Catine.ro
Mireasa, sezon 13. A lucrat sau nu Diana în industria pentru adulți? Cum răspunde bănuielilor lui Marian: „Escorte niciodată!”
Mireasa, sezon 13. A lucrat sau nu Diana în industria pentru adulți? Cum răspunde bănuielilor lui Marian:...
Yağmur Tanrısevsin a plecat în vacanță. Ce destinație a ales vedeta de această dată
Yağmur Tanrısevsin a plecat în vacanță. Ce destinație a ales vedeta de această dată Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Benzina și motorina s-au scumpit din nou azi. Cât costă carburanții în București, Cluj, Timișoara, Iași și Constanța
Benzina și motorina s-au scumpit din nou azi. Cât costă carburanții în București, Cluj, Timișoara, Iași și... Libertatea.ro
Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă
Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă AntenaSport
Relația dintre Kim Kardashian și Lewis Hamilton, din ce în ce mai serioasă! Cum au fost surprinși împreună la o întâlnire romantică. Ipostazele neașteptate în care au apărut. Foto
Relația dintre Kim Kardashian și Lewis Hamilton, din ce în ce mai serioasă! Cum au fost surprinși împreună la... Elle
Zeci de elevi și profesori din Neamț, blocați și ei în Orientul Mijlociu. Nici ei nu pot reveni în țară din cauza războiului din Iran
Zeci de elevi și profesori din Neamț, blocați și ei în Orientul Mijlociu. Nici ei nu pot reveni în țară din... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tocăniță de năut în sos de roșii. Mâncare de post sățioasă
Tocăniță de năut în sos de roșii. Mâncare de post sățioasă HelloTaste.ro
Mirela, românca ajunsă în Spania ca menajeră, a obținut titlul de doctor „cum laude” în Educație
Mirela, românca ajunsă în Spania ca menajeră, a obținut titlul de doctor „cum laude” în Educație Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Laura Cosoi, confesiune emoționantă despre pierderea părinților! „Prea puțin timp în care să plâng!”
Laura Cosoi, confesiune emoționantă despre pierderea părinților! „Prea puțin timp în care să plâng!” BZI
Un deputat vrea ca primarii și șefii de consilii județene să dețină pașaport diplomatic
Un deputat vrea ca primarii și șefii de consilii județene să dețină pașaport diplomatic Jurnalul
România participă la Jocurile Paralimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026. Doi sportivi vor reprezenta țara
România participă la Jocurile Paralimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026. Doi sportivi vor reprezenta țara Kudika
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii Redactia.ro
Orașul
Orașul "pedepsit" pentru că a supraviețuit cutremurului din 1977, chiar înainte de vizita lui Ceaușescu Observator
Adevărul din spatele infertilității inexplicabile
Adevărul din spatele infertilității inexplicabile MediCOOL
Tartă sărată cu spanac, roșii cherry și brânză. Rețeta unui aperitiv spectaculos
Tartă sărată cu spanac, roșii cherry și brânză. Rețeta unui aperitiv spectaculos HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Greșeala pe care o fac părinții când îi învață pe copii despre sex
Greșeala pe care o fac părinții când îi învață pe copii despre sex DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Samsung a dezvăluit seria Galaxy S26. Cât costă noile smartphone-uri
Samsung a dezvăluit seria Galaxy S26. Cât costă noile smartphone-uri UseIT
Unt aromat cu leurdă, pătrunjel și ceapă verde
Unt aromat cu leurdă, pătrunjel și ceapă verde Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x