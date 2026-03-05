Mireasa, sezon 13. Roxi și Amalia s-au aliat împotriva Danielei. Cele trei au avut parte de o discuție acidă. Ce s-a întâmplat

Roxi și Amalia au îngropat securea războiului, după situația cu Dorian. Mai mult, cele două s-au aliat împotriva Danielei. Acestea au avut parte de o discuție acidă cu iubita lui Darius.

Tensiunile continuă în casa Mireasa. Un nou conflict a intrat în atenția publicului, iar protagonistele sunt chiar Roxi, Daniela și Amalia. Cele trei și-au spus cuvinte dure în fața camerelor de filmat. Iată de la ce a pornit discuția aprinsă.

Care este motivul pentru care Roxi și Amalia s-au aliat împotriva Danielei la Mireasa: Meciul Iubirii

Se pare că Roxi și Amalia au dat uitării evenimentul care le-a făcut să rupă prietenia din casa show-ului matrimonial. Mai mult, acestea s-au aliat pentru a-i răspunde Danielei, după ce fata a făcut o afirmație neașteptată.

Iubita lui Darius a dezvăluit că speră să nu se repete istoria, după ce a văzut-o pe Roxi alături de Amalia și Sebastian la petrecerea de sâmbătă de la Mireasa: Meciul Iubirii. Cuvintele sale au stârnit o reacție fermă a concurentelor.

„Ai fost una dintre fetele cu care credem că nu rezonez. Pe parcurs am început să te înțeleg în unele chestii, dar unde nu te-am înțeles, nu am vorbit și nu am discutat pentru că nu mă privește. Dacă m-ai văzut că la petrecere dansam toți trei sau că eram în linie, clar în casă ne lovim de lucrurile astea.

Chiar aseară le-am spus Amaliei și lui Sebastian că nu vreau să stau cu ei pentru că, în primul rând, ei trebuie să aibă timp pentru ei doi și, în al doilea rând, nu aș vrea să se mai interpreteze lucrurile astea. Cred că mi-am schimbat comportamentul față de toți băieții și că aici nu suntem pe glumițe. M-aș simți mult mai bine dacă mi-ai spune lucrurile în față!”, i-a spus Roxi.

„Nu cred că țineai neapărat să auzi părerea mea. Tu îți pui eticheta asta, pentru că tu te tii după Amalia! Adică voi formați acest trio de fiecare dată, doar că uimirea mea a fost că v-am văzut din nou la fel.

Nici nu prea îmi pasă ce se întâmplă. (...) Nu pot mereu să mă abțin! Nu mă interesează de voi”, i-a răspuns Daniela.

Amalia nu s-a putut abține și a intervenit în dialogul celor două: „De ce nu ne-ai văzut când am stat toți patru? Eu, Roxi, Sebi și Dorian. Dacă nu te interesa, nu spuneai! Știu că aveți o problemă cu Sebastian!”.

„Eu credeam că v-ați învățat lecția, pentru că se vede foarte urât. N-aș putea să fac lucrul ăsta!”, le-a mai dezvăluit Daniela.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția de pe 4 martie 2026 a emisiunii Mireasa - Capriciile Iubirii ca să vezi ce alte confesiuni s-au mai făcut în emisiune.

