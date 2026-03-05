Antena Căutare
Mireasa, sezon 13. Adevărul despre ligheanul „buclucaș" din casa băiețior. Cum a reacționat Alexandru: „Îmi cer mii de scuze"

Alexandru a intrat în atenția telespectatorilor după ce a fost surprins spălându-se într-un lighean, care se presupune că ar fi fost folosit și în bucătărie la gătit. Tânărul a reacționat imediat când a văzut imaginile care au devenit celebre în mediul online.

Publicat: Joi, 05 Martie 2026, 10:31 | Actualizat Joi, 05 Martie 2026, 11:23

În ultimele zile, Alexandru a devenit subiect de discuție pentru oamenii de acasă. Telespectatorii l-au surprins pe acesta în timp ce se spăla pe picioare într-un lighean pe care colegii săi l-ar fi folosit și în bucătărie, la gătit.

Imaginile au circulat rapid pe grupurile de Mireasa, generând o mulțime de reacții. În emisia live de miercuri din Mireasa - Capriciile Iubirii, de pe 4 martie 2026, Raluca Preda a ținut să lămurească situația delicată în care a fost pus concurentul.

Așadar, moderatoarea emisiunii i-a dezvăluit lui Alexandru că este o adevărată agitație pe rețelele sociale din cauza ligheanului „buclucaș”. Tânărul a fost luat prin surprindere de pozele văzute. Mai mult, acesta a încercat să discute cu băieții pentru a afla cum a ajuns obiectul respectiv de la baie în bucătărie sau invers.

„Acela știam că este la baie! Sau sunt două, nu știu. Îmi cer mii de scuze, eu ar trebui să discut cu băieții! Știam că este la baie de la bun început, acum ce au făcut băieții nu știu. Lucrurile acestea ar trebui discutate cu ei, e amuzant tău! Ferească Dumnezeu!”, a fost reacția lui Alexandru.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția de pe 4 martie 2026 a emisiunii Mireasa - Capriciile Iubirii ca să vezi ce alte confesiuni s-au mai făcut în emisiune.

Ce s-a aflat despre ligheanul „buclucaș” din casa băieților. La ce concluzie au ajuns Alexandru și băieții

Concurentul a fost vizibil deranjat de imaginile văzute la Mireasa - Capriciile Iubirii. Așadar, nu a stat prea mult pe gânduri și a purtat o discuție cu băieții pentru a afla cum s-au petrecut lucrurile.

„Băi, frate, voi ați făcut pizza în ăsta. Era o poză cu coca în el aici și după nu știu ce ați făcut voi cu ligheanul ăsta. Eu știu că voi ați pus și clor. Eu m-am spălat pe picioare în el.”, le-a explicat Alexandru.

„Păi e același? Nu mai este unul în baie?”, l-a întrebat Dorian.

„Așa zic și eu, e sigur sau nu?”, a răspuns concurentul.

„Păi ăsta e ligheanul, dar poate s-a făcut pizza în el demult. Nu cred că s-a mai făcut pizza în el!”, a precizat George.

De asemenea, Darius a ținut să evidențieze faptul că ligheanul verde nu a fost niciodată adus de la baie în bucătărie.

„Păi să nu se înțeleagă greșit, pe bune. Mă enervez! Adică eu mă spăl pe picioare și după tot noi mâncăm, adică noi suntem niște... Nu mai faceți de astea, bă! Se face haz de necaz. Eu știu sigur că ăsta nu a fost adus de acolo aici! (...) Nu există așa ceva, înnebunesc!”, a mai dezvăluit Alexandru.

„Hai că e amuzant!”, a încercat Daniela să-l liniștească pe concurent.

„Ligheanul ăla de când a intrat în baie nu a mai ieșit!”, a mai punctat Darius.

Așadar, băieții au ajuns la concluzia că ligheanul „buclucaș” a ajuns de la bucătărie la baie.

Colaj cu Alexandru și băieții din casa Mireasa sezon 13
+2
Mai multe fotografii

Mireasa. Capriciile Iubirii, prezentată de Raluca Preda, este emisiunea în care sunt dezbătute cele mai controversate subiecte de la Mireasa. Emisiunea încercă să îi ajute pe concurenți să își dea seama dacă ceea ce simt este un sentiment sincer sau mai mult un capriciu sau o ambiție. Vezi episoade integrale Mireasa. Capriciile Iubirii exclusiv în AntenaPLAY!

