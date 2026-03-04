Mireasa, sezon 13. A lucrat sau nu Diana în industria pentru adulți? Cum răspunde bănuielilor lui Marian: „Escorte niciodată!”

Antena Căutare
În urmă cu câteva săptămâni, Adi arunca o știre bombă în casa Mireasa. Fostul concurent dezvăluia că unele fete din emisiune ar fi făcut videochat sau content pentru adulți. Printre cei care au fost puși pe gânduri de aceste dezvăluiri se numără și Marian. Așadar, Diana s-a decis să dea cărțile pe față în ceea ce privește subiectul delicat.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 04 Martie 2026, 15:47 | Actualizat Miercuri, 04 Martie 2026, 16:33

Adi a reușit să facă ravagii cu dezvăluirile sale în casa show-ului matrimonial. Nici bine nu intrase în competiția Mireasa că a scos la iveală detalii neștiute din exterior despre unele fete.

Fostul concurent, care a fost eliminat în gala de pe 20 februarie 2026, a dezvăluit că unele concurente au făcut videochat sau conținut pentru adulți. Aceste confesiuni au pus pe gânduri băieții, în mod special pe Marian.

Tânărul nu a dat numele acestora, însă a ținut minte inițialele lor.

Citește și: Mireasa, sezon 13. O schimbare neașteptată a avut loc în casă. Cu ce vești a venit AdrenaLINIA: „Intrăm în armată!”

„Tot ce vine din afară nu pot să zic, exact cum nu pot să zic niște chestii pe care unele fetele le-au făcut pe vremuri. V-aș ajuta, dar nu pot! (...) A face videochat sau orice content pentru adulți. Mi-au apărut în ultima zi. Când s-a aflat numele meu și că trebuie să vin au început să mă adauge pe diferite pagini. Și am dat de una unde erau toate răutățile ale fiecărui concurent.

Am încercat inițial să rețin toate numele, dar erau multe și nu reușeam să țin minte fața cu numele, iar atunci am reținut doar inițialele la fiecare pentru a vedea cine nu a fost cuminte”, dezvăluia Adi pe atunci.

„O inițială de acolo era cu D?”, a întrebat Marian.

Diana a dezvăluit dacă a lucrat sau nu în industria pentru adulți. A dat cărțile pe față la Mireasa: Meciul Iubirii

Dezvăluirile lui Adi au ridicat multe suspiciuni pentru Marian în ceea ce o privește pe Diana. Băiatul a bănuit că ar fi vrut să părăsească show-ul matrimonial din această cauză.

În emisia live de miercuri din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 4 martie 2026, tânăra a decis să dea cărțile pe față și să lămurească situația delicată în care a fost pusă. Diana a dezvăluit că nu a lucrat în industria pentru adulți.

„Această informație a fost falsă. O femeie puternică și care călătorește mereu o să fie deranjată de bărbați care nu o pot avea, dar și de femei care nu pot fi ca ea. Mereu am fost acuzată în aceste feluri, că fac niște poze pentru site-uri de adulți. Escorte niciodată! Este o informație total falsă! Pozele cu mine pe site-uri turcești sau alte site-uri sunt preluate de pe Instagram-ul meu. Puteți să verificați această informație. Nu am de ce să mă ascund, nu am făcut niciodată astfel de activități!”, a mărturisit Diana.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Sebastian, cuvinte grele la adresa lui Daniel. Băiatul a atins un subiect delicat. Ce l-a supărat pe Alexandru

Urmărește clipul video de mai sus ca să descoperi ce alte detalii au mai ieșit la iveală în ediția din 4 martie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

