Mireasa, sezon 13. A lucrat sau nu Diana în industria pentru adulți? Cum răspunde bănuielilor lui Marian: „Escorte niciodată!”

În urmă cu câteva săptămâni, Adi arunca o știre bombă în casa Mireasa. Fostul concurent dezvăluia că unele fete din emisiune ar fi făcut videochat sau content pentru adulți. Printre cei care au fost puși pe gânduri de aceste dezvăluiri se numără și Marian. Așadar, Diana s-a decis să dea cărțile pe față în ceea ce privește subiectul delicat.

Adi a reușit să facă ravagii cu dezvăluirile sale în casa show-ului matrimonial. Nici bine nu intrase în competiția Mireasa că a scos la iveală detalii neștiute din exterior despre unele fete.

Fostul concurent, care a fost eliminat în gala de pe 20 februarie 2026, a dezvăluit că unele concurente au făcut videochat sau conținut pentru adulți. Aceste confesiuni au pus pe gânduri băieții, în mod special pe Marian.

Tânărul nu a dat numele acestora, însă a ținut minte inițialele lor.

„Tot ce vine din afară nu pot să zic, exact cum nu pot să zic niște chestii pe care unele fetele le-au făcut pe vremuri. V-aș ajuta, dar nu pot! (...) A face videochat sau orice content pentru adulți. Mi-au apărut în ultima zi. Când s-a aflat numele meu și că trebuie să vin au început să mă adauge pe diferite pagini. Și am dat de una unde erau toate răutățile ale fiecărui concurent.

Am încercat inițial să rețin toate numele, dar erau multe și nu reușeam să țin minte fața cu numele, iar atunci am reținut doar inițialele la fiecare pentru a vedea cine nu a fost cuminte”, dezvăluia Adi pe atunci.

„O inițială de acolo era cu D?”, a întrebat Marian.

Diana a dezvăluit dacă a lucrat sau nu în industria pentru adulți. A dat cărțile pe față la Mireasa: Meciul Iubirii

Dezvăluirile lui Adi au ridicat multe suspiciuni pentru Marian în ceea ce o privește pe Diana. Băiatul a bănuit că ar fi vrut să părăsească show-ul matrimonial din această cauză.

În emisia live de miercuri din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 4 martie 2026, tânăra a decis să dea cărțile pe față și să lămurească situația delicată în care a fost pusă. Diana a dezvăluit că nu a lucrat în industria pentru adulți.

„Această informație a fost falsă. O femeie puternică și care călătorește mereu o să fie deranjată de bărbați care nu o pot avea, dar și de femei care nu pot fi ca ea. Mereu am fost acuzată în aceste feluri, că fac niște poze pentru site-uri de adulți. Escorte niciodată! Este o informație total falsă! Pozele cu mine pe site-uri turcești sau alte site-uri sunt preluate de pe Instagram-ul meu. Puteți să verificați această informație. Nu am de ce să mă ascund, nu am făcut niciodată astfel de activități!”, a mărturisit Diana.

