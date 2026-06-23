Mireasa, sezon 13. Scene fierbinți în jacuzzi! Denis și Bianca au petrecut momente romantice. Ce au surprins camerele de filmat

Denis și Bianca au petrecut momente romantice și camerele de filmat au surprins scene fierbinți, în ediția din 23 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii.

În ediția din 23 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii, Bianca și-a serbat ziua de naștere într-un mod inedit. Ea și Denis au avut parte de momente romantice la jacuzzi, iar camerele de filmat au surprins imagini fierbinți cu cei doi.

Scene fierbinți în jacuzzi! Denis și Bianca au petrecut momente romantice. Ce au surprins camerele de filmat, în ediția din 23 iunie 2026 a emisiunii Mireasa

A fost ziua de naștere a Biancăi și concurenta a primit șansa de a se bucura de o seară romantică la piscină alături de Denis. Cei doi au fost încântați de această șansă primită și au decis să profite din plin.

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După ce au savurat un pahar de vin și s-au relaxat, făcându-și diferite mărturisiri, cei doi au mers în jacuzzi, acolo unde nu a durat mult până ce au ajuns să fie protagoniștii unor scene fierbinți și a unor declarații de dragoste. Ce reacții au avut ceilalți concurenți din casa Mireasa, după difuzarea imaginilor cu cei doi?

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 23 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii ca să afli mai multe detalii despre subiect.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.