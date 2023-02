Mireasa sezon 3. Cum mai arată Andreea Grădinaru, la 3 luni de la despărțirea de Marian. Imaginile au atras atenția tuturor

Fosta concurentă a rămas totuși în atenția fanilor de pe rețelele sociale. Imaginile pe care le publică în mediul online sunt destul de apreciate de comunitatea ei de peste 30.000 de urmăritori.

Andreea Grădinaru se bucură de viața de burlăciță. S-a despărțit de soțul ei Marian, dar și-a găsit alinarea în prieteni și familie

Pe rețelele sociale, Andreea Grădinaru pare să se bucure de tot ceea ce-i oferă viața. Ea și Marian, foștii concurenți de la Mireasa sezon 3, au hotărât să meargă pe drumuri separate, însă asta nu a oprit-o pe superba tânără să-și ocupe timpul cu alte priorități.

În ultima sa postare de pe Instagram, șatena apare în aer liber, punând la descriere un mesaj care i-a surprins pe fani: „Vezi tot Raiul în ochii ei”. Fanii au reacționat imediat: „Ce frumoasă ești! Ceva de vis cu ochii tăi”, „Fericirea are chipul tău, om minunat”, „Ești o femeie superbă”, sunt doar câteva dintre declarațiile internauților, care au rămas plăcut impresionați de frumusețea româncei.

În altă postare, Andreea apare alături de prietenele ei apropiate, semn că au ieșit „ca între fete”, să se distreze la o cabană de la noi.

Andreea Grădinaru și Marian de la Mireasa sezon 3 s-au despărțit. Ce mesaj a transmis fosta concurentă

Marian și Andreea au fost atrași unul de celălalt încă de la prima întâlnire a tinerei cu toți băieții. Se întâmpla la începutul concursului, când toate fetele au avut șansa să ia cina cu toți concurenții din casa băieților.

Nu a durat mult și băiatul și-a luat inima în dinți. I-a pregătit iubitei sale o cerere în căsătorie spectaculoasă, care a luat-o prin surprindere pe Andreea. Într-un cadru deosebit, fata a spus ”DA”. În Finala show-ului matrimonial ei au spus din nou ”DA”, doar că de data aceasta în fața ofițerului de stare civilă, care i-a declarat soț și soție.

Totuși, ei au mers pe drumuri separate.

Andreea, fosta soție a lui Marian de la Mireasa sezon 3, a declarat că și ea a fost înșelată, după ce a auzit de despărțirea dintre Cosmin și Miruna, concurenți ai sezonul trecut.

Într-un duet la o postare a contului de TikTok AntenaPlay, fata i-a felicitat pe cei doi concurenți pentru că au fost sinceri și nu au vrut să mintă oamenii care i-au susținut în show-ul matrimonial.

„Bucură-te că măcar tu ai văzut mesajele. Eu am găsit doar căutarea, iar mesajele au fost șterse. E mai bine acum decât mai târziu, să ți se întâmple asta peste un an, doi sau trei, să-ți dai seama că persoana care pretindea că te iubește foarte mult de fapt a dus o viață dublă și că de asta nu-i înțelegeai anumite particularități ale comportamentului și de ce are unele reacții.

Nici Miruna nu mi se pare de condamnat și nimeni, atâta timp cât faci ceea ce simți, dar să nu rănești persoanele din jurul tău și mai ales persoanele care te iubesc.

Dacă era mai mult timp cu el și mințea pe toată lumea că el este dragostea vieții și tot felul de planuri și de iluzii, da, atunci era de condamnat. Dar felicitări.

Felicitări pentru că ați procedat așa. Tu, Cosmin, crede-mă că mai târziu te vei bucura. Nu e deloc vina ta că tu iubești pe cineva și persoana respectivă iubește la rândul său pe altcineva.

Nici acea persoană nu e de vină, dar totul constă în asumarea situației și în a nu te minți pe tine însuți. Mai grav atunci când minți sute de oameni cu așa o nonșalanță. Lucru mare că nu ați fost lași, mai ales ea. Felicitări pentru curaj și că nu ai vrut să-ți bați joc de sute de oameni”, a spus Andreea pe Tiktok.