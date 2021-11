Mireasa sezon 3. Gestul făcut de Maria după ce a postat un mesaj îngrijorător despre relația cu Liviu

După ce a dat de înțeles că mariajul cu Liviu este într-un impas, Maria și-a cumpărat bilet de avion și a mers la Giurgiu. S-a lovit, însă, de o neplăcere. Soțul ei, cu care a avut o relație tumultoasă și în cadrul competiției Mireasa, nu se afla acasă. Ba mai mult, i-a transmis un mesaj care a rănit-o.

Ce a spus Maria de la Mireasa sezon 3 după gestul făcut pentru Liviu

Din camera de hotel, Maria s-a filmat în timp ce povestea ce s-a întâmplat în ultimele ore. Ea și Liviu Olteanu au încercat, de mai multe ori, să pună punct relației și în competiția Mireasa. Cei doi se certau des și orgoliile nu-i lăsau să aibă o legătură armonioasă.

Cu toate acestea, au existat multe momente în care cei doi s-au înțeles foarte bine, lucru care le-a dat speranță că pot continua în această manieră.

Iată că, din nou, cei doi au neînțelegeri peste care nu știu dacă vor reuși să mai treacă.

”Nu am vrut să fac acest video, niciodată. Nu îmi mai puneți întrebări despre Liviu, vă rog frumos. Nu ne împăcăm, nu ne-am împăcat și nu ne vom împăca. Am venit la Giurgiu să vorbesc cu el. Am venit să încerc să repar ceva pentru că am zis că sunt femeie și e datoria mea să mai încerc.

Am găsit o ușă închisă, un loc unde nu era Liviu, iar când l-am sunat mi-a zis că e departe și că ne vedem mâine la divorț. Așa că vă rog din tot sufletul meu, cine vrea mă urmărește și atât. Nu îmi mai puneți întrebări, nu mai vorbiți, nu mai scrieți nimic. Vă mulțumesc pentru tot, vreau ca toată lumea să fie alături de el. În continuare, cine vrea, doar că eu sunt eu. Sunt Maria și dacă e să vorbim ceva, vorbim strict despre mine și nimic legat de fosta mea căsătorie.”, a zis Maria pe Instastories.

Rămâne de văzut dacă relația lor va lua final aici sau sentimentele îi vor face să depășească și acest obstacol.

