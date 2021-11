Mireasa sezon 3. Mesajul lui Liviu Olteanu după dezvăluirile făcute de Maria despre relația lor

Maria Olteanu a anunțat că există probleme în relația cu Liviu. Fosta concurentă de la Mireasa sezon 3 chiar a venit la Giurgiu pentru a vorbi cu soțul său și a rezolva lucrurile, însă s-a lovit de o ușă închisă.

Liviu i-ar fi zis că nu se află acasă și că se vor vedea în curând pentru a se despărți oficial.

Mesajul lui Liviu după ce Maria a vorbit despre divorț

La scurt timp după ce Maria s-a filmat din camera de hotel și a povestit că Liviu nu a vrut să le mai acorde nicio șansă, acesta a postat un mesaj pe contul său de Facebook.

”Vă mulțumim pentru tot efortul depus pentru noi. Vreau de asemenea să vă cer scuze dacă am greșit cu ceva sau dacă v-am dezamăgit, dar sunt om și nu sunt perfect. În casa Mireasa am fost eu cu bune și rele, sincer și asumat și nu m am eschivat.

În ceea ce privește relația mea cu Maria, m-ați văzut toți și ați tras propriile concluzii. Am iubit și am făcut exact ce am simțit și nu regret absolut nimic. Căsnicia noastră a fost cum a fost și am realizat că nu suntem compatibili. Am fost sincer din casă, unde am menționat ce statut social am și cum sunt ca om.

Consider că am fost un domn cu Maria și nu am mințit-o cu nimic. Mi-am dorit din suflet o FAMILIE bazată pe respect, iubire, implicare și seriozitate. Nu am putut rezona și atunci mai bine pentru amândoi este să mergem pe căi diferite!

Fiecare dintre noi are dreptul să-și aleagă modul în care își trăiește viața și ce îl face fericit. Pe mine fericit mă face iubirea, respectul, liniștea în familie, modestia și munca. Maria are drumul ei în viață, eu îl am pe al meu!

Ne-am despărțit frumos ca doi oameni mături și ce a fost în casa noastră acolo va rămâne, cu bune și cu rele, CEL PUȚIN DIN PARTEA MEA! Îmi pare rău pentru acest final rău, dar tot răul spre bine!”, a scris Liviu Olteanu pe pagina sa de Facebook.

Ce gest a făcut Maria Olteanu pentru soțul ei

”Nu am vrut să fac acest video, niciodată. Nu îmi mai puneți întrebări despre Liviu, vă rog frumos. Nu ne împăcăm, nu ne-am împăcat și nu ne vom împăca. Am venit la Giurgiu să vorbesc cu el. Am venit să încerc să repar ceva pentru că am zis că sunt femeie și e datoria mea să mai încerc.

Am găsit o ușă închisă, un loc unde nu era Liviu, iar când l-am sunat mi-a zis că e departe și că ne vedem mâine la divorț. Așa că vă rog din tot sufletul meu, cine vrea mă urmărește și atât. Nu îmi mai puneți întrebări, nu mai vorbiți, nu mai scrieți nimic.

Vă mulțumesc pentru tot, vreau ca toată lumea să fie alături de el. În continuare, cine vrea, doar că eu sunt eu. Sunt Maria și dacă e să vorbim ceva, vorbim strict despre mine și nimic legat de fosta mea căsătorie.”, a zis Maria pe Instastories.