Mireasa sezon 4. Petrică și Ela Nemeș, apariție imperială la un eveniment special. Cum s-au afișat cei doi soți

Petrică și Ela Nemeș trăiesc o frumoasă poveste de iubire dincolo de camerele de filmat. Odată cu încheierea celui de-al patrulea sezon Mireasa, adjudecându-și titlul de câștigători și premiul de 40.000 de euro, cei doi și-au construit relația pas cu pas ca o familie unită.

Nu au fost lipsiți de încercări, însă. După cum bine știm, cei doi soți au dat vestea tulburătoare a pierderii sarcinii. Ela a ajuns de urgență la spital, iar medicii nu au mai putut face nimic. Soția lui Petrică a anunțat cu tristețe că a suferit complicații și că a pierdut sarcina, în luna ianuarie 2023.

Ela și Petrică sunt alături de oamenii apropiați la evenimentele speciale. Cum și-au făcut apariția cei doi la o petrecere și ce mesaj a transmis bărbatul

Cu toate că au fost greu încercați de această tragedie, cei doi s-au sprijinit reciproc pentru a putea trece cu bine peste clipele delicate.

Mariajul lor vine ca un exemplu pentru susținători, care i-au lăudat atât pe parcursul competiției, cât și în prezent pentru loialitatea, sentimentele sincere de care dau dovadă și iubirea de cuplu pe care o afișează.

Petrică a fost cel care a postat fotografia însoțită de mesajul care ne oferă un tablou al relației celor doi: “Dragoste eternă!”

Petrică și Ela de la Mireasa au anulat nunta, după ce tânăra a pierdut sarcina

La începutul lunii ianuarie, Petrică și Ela anunțau cu durere în suflet că au pierdut bebelușul pe care îl așteptau cu nerăbdare. În prezent, se pare că acest eveniment tragic și-a pus amprenta asupra planurilor celor doi. Ce a dezvăluit Petrică despre speranța de a avea un alt copil, dar și despre nunta care a fost anulată.

Fanii cuplului au fost extrem de bucuroși pentru cei doi, după ce aceștia au anunțat sarcina, iar Ela începuse să publice imagini cu burtica de gravidă. Din nefericire, tânăra a pierdut însă bebelușul, iar foștii concurenți de la Mireasa au anulat momentan și nunta. Cununia religioasă urma să aibă loc la finalul lunii iunie, însă cei doi foști câștigători ai Mireasa nu au putut trece atât de ușor peste trauma pierderii sarcinii. Totuși, Petrică și Ela nu au renunțat la gândul de a ajunge în fața altarului.

„Am anulat nunta. Am anulat atunci pentru că a fost problema cu sarcina. Acum vrem să o reprogramăm, dar doar pentru anul viitor, cred”, a dezvăluit Petrică de la Mireasa pentru Fanatik.

Cu toate că viața lor a luat o turnură neprevăzută, Petrică și Ela nu s-au despărțit, ci au ales să meargă înainte împreună, exact așa cum și-au promis, fiind sprijin unul pentru celălalt în aceste momente grele. Mai mult decât atât, cei doi și-au propus să devină din nou părinți. „Am depășit un pic mai greu momentul, dar trebuie să mergem înainte. Ne-a întărit foarte mult relația, dar cred că orice greutate care vine în viață te face mai puternic. Ne mai dorim copil, normal. Acum trebuie să aibă și ea grijă, în următoarea perioadă cel puțin…O jumătate de an, un an, nu are voie să rămână însărcinată. Na, pe viitor, îți dai seama că ne dorim, acum, cu ajutorul lui Dumnezeu..”, a mai dezvăluit Petrică pentru sursa citată.

