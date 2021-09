Mireasa sezon 4. Tatăl Ralucăi și Mihaela, mama lui Ion au comentat despărțirea celor doi

”Am văzut doar două emisiuni, nu-mi dat seama dacă Raluca a ales greșit.”, a spus tatăl Ralucăi, iar tânăra a adăugat că bărbatul este mereu de acord cu ea și că o susține mereu.

”Eu îi spun când greșește, ca un tată. Aici a greșit pentru că a pupat prea devreme, trebuia să mai aștepte puțin.”, a mai zis părintele Ralucăi, care a afirmat că-și dorește un bărbat fidel pentru ea: ”să o respecte și să o protejeze”.

Mama lui Ion a sunat să vorbească cu Raluca și Ion

În tot acest timp, Ion nu a scos un cuvânt. A vorbit doar când mama sa a intervenit în direct. Doamna Mihaela Șauleanu a vrut să știe cum este Ion, fiul său.

”Așa cum și tatăl Ralucăi a menționat mai devreme, sunt de aceeași părere. Hotărârea le aparține în totalitate, nu vreau să-i influențez în niciun fel, sub nicio formă. Mie îmi este dragă Raluca, i-am și trimis două scrisori, prin care am subliniat lucrul acesta. Doar că nu am nicio putere de decizie, le aparține.

u nu am nicio problemă, toată săptămâna am susținut-o și am votat-o. O susțin și o votez în continuare, să iasă fata săptămânii. Mie îmi este dragă, nu am nicio problemă cu ea. Dacă venea Ion acasă cu ea, eram ok, fără nicio problemă”, a spus doamna Mihaela.

Raluca a început să plângă în hohote

”Lui Ionuț ce să-i spun, e copilul meu, indiferent de... așa e el, mai vocal, mai rebel. Așa a fost și la grădiniță. Mă gândesc că sunt puțin mai indulgentă, dar sunt totuși niște copii, trebuie să ținem cont de faptul că sunt filmați 24 de ore din 24.

Nu știu care dintre noi, oamenii maturi, putem fi filmați o perioadă așa lungă și să nu avem defecte, să fim perfecți. Nu există! Nu știu câtă credibilitate pot să am eu, probabil lumea o să considere că sunt cumva subiectivă, dar tu așa ești, așa e felul tău de a fi.”, a explicat mama lui Ion.

După ce conversație telefonică s-a încheiat, Raluca a început să plângă în hohote. ”O să-i treacă. Ca să fii fericită, trebuie să încerci mai mult.”, a zis tatăl Ralucăi.