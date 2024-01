Mireasa sezon 5. Alina, declarație de dragoste pentru Valentin, după ce l-a adus pe lume pe fiul lor. Ce a făcut de ziua lui

Alina și Valentin sunt în culmea fericirii. În urmă cu câteva zile, fosta concurentă de la Mireasa sezonul 5 a adus pe lume un băiețel.

”Cel mai frumos cadou” pentru aniversarea lui de naștere, așa descrie Valentin sosirea pe lume a rodului iubirii lor.

Alina, declarație de dragoste pentru Valentin, după ce l-a adus pe lume pe fiul lor. Ce a făcut de ziua soțului

La aniversarea zilei de naștere a Alinei, Valentin afla că va deveni tătic. Acum, după ce a născut, Alina a postat un videoclip cu toate momentele frumoase pe care le-au trăit de atunci.

Fostul concurent de la Mireasa sezonul 5 a distribuit clipul pe contul lui de Facebook.

”Cel mai frumos cadou. Mulțumesc, iubita mea”, a scris Valentin. Videoclipul emoționant conține mai multe momente frumoase din viața lor: cel în care află că va fi tătic, clipe în care sărută burtica de graviduță și prețioasele primele minute în care își ține copilul în brațe.

A fost făcut special de Alina pentru a marca aniversarea soțului ei. Dincolo de imagini, materialul video conține și un mesaj emoționant.

În comentarii, Alina i-a lăsat un mesaj siropos, cu motivele pentru care îl iubește pe soțul său și tatăl băiețelului ei.

”Te iubesc pentru o mie de motive

Ca ești harnic ,

ca ești frumos ,

ca ești deștept ,

ca ai grijă de mine

Etc etc etc ….

Dar acum aceste motive mi se par banale, pentru ca acum adevăratul motiv pentru care te iubesc este ca mi-ai arătat ca iubirea noastră infinită, nu a mai încăput în 2 inimi și mi-ai mai adus una. Ești minunat. La mulți ani”, a scris și Alina.

Povestea de dragoste dintre Alina și Valentin de la Mireasa sezon 5

Alina a pășit în casa Mireasa cu gândul că după trei luni ea va părăsi competiția. Nu se aștepta să-și găsească pe cineva, cu atât mai puțin să se și căsătorească.

De cealaltă parte, Valentin spera să-și găsească aleasa. Dintre toți băieții, el a fost cel mai reținut și a preferat să analizeze mult înainte să își arate interesul pentru o fată. Asta i-a adus critici din partea celorlalți, care au considerat că nu place pe nimeni și doar se joacă.

La început, Valentin a fost deschis și a ieșit la două date-uri cu Larisa. Nu s-au înțeles și curând el a înțeles că altcineva se afla în gândurile sale. Era vorba despre Alina, pe care a și început să o curteze.

Și Leo a fost interesat să o cunoscă pe Alina. Încă de la început, acesta a susținut că e singura fată pe care o place. Nu a fost reciproc și după ce Alina a fost sinceră cu el, băiatul a zis că nu se va apropia de altă tânără. A făcut-o totuși, chiar de două ori în casa Mireasa.

Așa a început povestea de dragoste dintre Alina și Valentin. Ambii reticenți și cu garda sus, au avut parte de multe certuri și neînțelegeri. Dorința de a se impune în fața celuilalt și de a nu pierde controlul i-a făcut, nu o dată, să se certe urât și să facă pași înapoi.

După multe discuții, au înțeles că nu este vorba despre un joc de putere și au lăsat garda jos.

Un moment fericit în relația lor a fost logodna. Valentin și-a învins teama de înălțime și a cerut-o pe Alina într-un mod inedit. Cei doi au sărit cu parașuta și la sol îi aștepta un banner pe care scria ”Vrei să fii soția mea?”. Când l-a văzut, fata a început să țipe. Valentin tremura tot și a fost încântat atunci când iubita lui a spus ”DA”.

Din acel moment, cei doi au părut că încep să se echilibreze și certurile nu au mai fost atât de dure. Tinerii au ținut cont și de sfaturile psihologului Edi Puiu și odată cu deschiderea ușilor, relația lor a devenit tot mai armonioasă.

Un eveniment care demonstrează acest lucru a fost depunerea actelor, când Alina nu a avut actele în regulă și logodnicul ei a înțeles situația. Asta în ciuda faptului că nu s-ar fi putut cununa în Finala Mireasa sezon 5.

S-au cununat în Finală, iar la Timișoara au făcut nunta. În ianuarie 2024, familia lor s-a mărit cu un nou membru.