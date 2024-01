Mireasa sezonul 5. Primele imagini cu burtica de gravidă a Giovanei. Soția lui Sese este însărcinată cu al doilea copil

Giovana, fosta concurentă din sezonul 5 Mireasa, a publicat primele imagini cu burtica de gravidă. Soția lui Sese este însărcinată cu al doilea copil, la doar 8 luni de când și-a adus pe lume fiica.

Giovana și Sese, foștii concurenți din sezonul 5 Mireasa, trec printr-o perioadă foarte frumoasă din viața lor. La finalul lunii mai 2023, tânăra a adus pe lume o fetiță minunată pe nume Hurrem Selina.

În urmă cu puțin timp, cei doi au luat pe toată lumea prin surprindere cu o apariție televizată memorabilă. Aceștia au intrat din nou în atenția publicului după ce au anunțat că urmează să vină pe lumea cel de-al doilea copil al lor.

De altfel, Sese și Giovana se numără printre concurenții din casa show-ului matrimonial care au reușit să impresioneze susținătorii cu parcursul spectaculos. Încă de când se aflau în emisiune, tinerii au susținut că își doresc o familie împreună.

Se pare că destinul a fost de partea lor pentru că nu a durat mult până când fosta concurentă din sezonul 5 Mireasa a aflat că este însărcinată. Hurrem Selina a apărut în viața lui Sese și a Giovanei exact la momentul potrivit, iar nașterea ei a fost un prilej de bucurie pentru familie, dar și pentru oamenii care au susținut cuplul lor.

Cât de frumoasă este Giovana, fosta concurentă din sezonul 5 Mireasa, însărcinată cu al doilea copil. Primele imagini cu burtica de gravidă

Deși nu este activă pe contul de Instagram, Giovana nu uită să își țină la curent prietenii virtuali cu cele mai speciale momente din viața ei. Recent, tânăra a publicat mai multe imagini în care apare alături de fiica și soțul ei.

Fosta concurentă din sezonul 5 Mireasa s-a lăsat pozată într-o rochie extrem de sexy, iar un detaliu nu a fost trecut cu vederea de către internauți. Se pare că ținuta destul de largă îi lasă la vedere burtica de gravidă.

Din pozele se poate observa faptul că Giovana radiază de fericire. Aceasta se bucură din plin de noua experiență pe care o trăiește și de fiecare moment petrecut lângă micuța Hurrem Selina.

Postarea Giovanei a fost apreciată de peste 5 mii de urmăritori de pe Instagram. De asemenea, mesajele frumoase și felicitările nu au întârziat să apară.

„O familie super fericită din toate punctele de vedere, radiază de fericire!”, „Sunteți minunați! Sarcină ușoară, Giovi!”, „Nu ne vine să credem cât de repede a trecut timpul și câte lucruri s-au schimbat la voi!” sau „Doamne, ce frumoși sunteți! Mi-a plăcut de voi din prima clipă”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Un lucru este cert, foștii concurenți din sezonul 5 Mireasa abia așteaptă să își strângă în brațe al doilea copil. Sese și Giovana nu știu încă ce sex are bebelușul, însă tot ce își doresc este ca acesta să fie sănătos.

„Suntem foarte bine, suntem nerăbdători să apară și cel de-al doilea copil, abia așteptăm să vedem cum o să reacționeze fetița la bebeluș. Nu am aflat încă dacă vom avea băiețel sau fetiță. Eu mi-aș dori băiețel, Giovi zice că simte că e tot fată. Eu băiat am zis ca să fie pereche, poate ne ajută Dumnezeu, acum să vedem care are dreptate. Prima dată la primul copil am avut eu dreptate. Nu ne-am gândit momentan la niciun nume, așa am văzut multe, dar nu ne-am hotărât pentru un nume până nu aflăm dacă vom avea fată sau băiat”, a mărturisit Sese, potrivit spynews.ro.