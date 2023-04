Mireasa sezon 5. Cum arată iubita lui Cosmin. Tânărul a avut două relații în competiție, cu Andreea și Alexandra

În casa Mireasa sezon 5, Cosmin a fost ultimul băiat prezentat. Testimonialul cu povestea lui de viață a fost difuzat chiar în prima gală a sezonului.

Cosmin a avut două relații în competiția Mireasa, cu Andreea și Alexandra

Atunci, el a simțit o conexiune cu Andreea. Cei doi s-au plăcut reciproc și, fără să mai dorească să cunoască pe altcineva, au decis să formeze un cuplu.

Însă, după multe tensiuni între ei, au pus punct. Curând avea să se termine și relația lui Aron cu Alexandra, cea de care Cosmin se simțea atras.

La fel simțea și fata. Nu a durat mult până au decis să-și dea o șansă. Tot împreună au părăsit și casa Mireasa. S-a întâmplat după ce Cosmin l-a agresat pe Aron, iar publicul a avut de ales dacă tânărul mai merită sau nu să continue experiența la Mireasa.

Citește și: Mireasa sezon 7. Giulia a revenit cu un nou mesaj în social media. Ce a spus despre Antonio

În afara show-ului matrimonial de la Antena 1, cei doi s-au mutat împreună. Păreau fericiți, până când au luat prin surprindere pe toată lumea cu decizia de a merge pe drumuri separate.

Alexandra l-a acuzat pe Cosmin că a agresat-o fizic, iar tânărul s-a apărat spunând că ea o șantaja.

„Înainte să vină în București, deci noi ne-am despărțit pe 18 iulie, ea weekendul viitor a venit cu trenul în București și mințea pe toată lumea că e însărcinată și mi-e și rușine să vă zic. Ea și-a dat cu menstruație pe mână, la încheietură, mințea că e gravidă ca să ne împăcăm. Spunea că s-a tăiat, că se omoară.

Eu știam că e o vrăjeală, știam la ce o duce capul. Când a venit în București nu avea nicio tăietură la încheietură. O să vă arăt poze, înregistrări, acuzații pe care le-a adus familiei mele. Dă mesaje la fete din cercul meu de prieteni și le face panarame. O să vedeți ce făcea cu mine în pat. Aron și Alexandra vorbeau cu mine în pat. Vă arăt”, spunea Cosmin într-un live.

Citește și: Îi mai ții minte pe Nicoleta și Cătălin de la MPFM? Au fost în sezoane diferite și acum au o familie superbă: ”Destinul”

Cum arată iubita lui Cosmin de la Mireasa sezon 5

Acum, Cosmin de la Mireasa sezon 5 iubește cu patos o brunetă cu care se afișează în mediul online. Cei doi tineri sunt de nedespărțit și postează des imagini de cuplu pe Instagram.

Raluca este brunetă, are ochii căprui și un corp de invidiat. Iată cum arată tânăra care i-a furat inima lui Cosmin Preda:

Cine este Cosmin de la Mireasa sezon 5

Cosmin a participat la Mireasa sezon 5 alături de mama sa, Robertina. El este singur la părinți și spunea că locuiește cu mama și tatăl său vitreg, care l-a crescut de la un an.

”Numele este Cosmin, am 23 de ani și sunt din București. Am o mică rețea de curieri care se ocupă cu livrarea la domiciliu. Am pornit această afacere deoarece suntem în pandemie și m-am gândit să fac treaba asta.

Când este o cerere mare de comenzi, livrez și eu. În această afacere nu sunt singur, mama mă ajută cu contabilitatea.

Citește și: Mireasa sezon 7. Maria a jubilat de fericire că e pe primul loc. De ce avea Mihai lacrimi în ochi la citirea clasamentului

Încă de mic mi-a plăcut fotbalul și am jucat 3-4 ani la juniori până într-o zi în care s-a aflat că am un fel de tahicardie, inima mea bate puțin mai tare decât la o persoană normală”, a spus concurentul în filmulețul de prezentare.

El spunea și ce fel de iubit este: ”Într-o relație sunt un tip sincer, liniștit, înțelegător, fidel. Nu aș putea să trec niciodată peste o trădare. Fata ideală pentru mine trebuie să fie optimistă, liniștită și familistă. Viitoarei mele soții i-aș oferi stabilitate, iubire și înțelegere. Îmi doresc copii foarte mult”